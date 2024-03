Nuoto, in arrivo una domenica di trofei Uisp alla piscina comunale

Domenica la piscina di Forlì ospiterà tre manifestazioni Uisp di nuoto e nuoto artistico a livello regionale. Per la prima volta un simile raggruppamento in un'unica data per un evento contemporaneo con questa modalità che impegnerà atleti di varie rappresentanze lungo l’arco dell’intera giornata.

Per il nuoto la 43esima "Combinata degli stili", manifestazione che vede disputare i migliori 16 giovani atleti esordienti per anno di nascita e genere della regione dai 7 ai 12 anni che si confronteranno sulla distanza dei 100 metri. Poi sarà di scena il 41esimo Trofeo Staffette, sempre riservato ai giovani atleti esordienti che si confronteranno con i colori della propria squadra a suon di staffette suddivise sia per genere che miste. Andranno in vasca sempre le migliori 16 staffette qualificatesi nei concentramenti territoriali.

A livello di numeri una trentina di società provenienti da tutta la regione per circa 300 atleti in gara. Per il nuoto artistico la sfida sarà per quinto trofeo "Sincronizziamoci”, con esercizi liberi e confronti per ragazze ed atleti master con duo misti, nelle varie categorie di riferimento per un complessivo impegno di 525 atleti. Un grande spettacolo di nuoto nel segno dello sport per tutti.