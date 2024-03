Nuoto, tra Forlì e Verona un weekend pieno di soddisfazioni per le atlete del Rari Nantes Romagna

Weekend pieno di soddisfazioni per le atlete del nuoto artistico di Rari Nantes Romagna. Alla Manifestazione Nazionale Propaganda cat. Ragazze, che si è svolta a Verona, Sofia Orsini (2009), Ginevra Magnani (2011), e Amanda Lugaresi (2009), hanno raggiunto singolarmente il gradino più alto del podio, mentre la coppia Magnani- Lugaresi si è classificata 5° nella gara di doppio. Invece, nella piscina comunale di Forlì, si sono svolti domenica i Campionati Regionali Propaganda. Negli esercizi obbligatori Viola Domeniconi (2014) si è aggiudicata il secondo posto, mentre Beatrice Palazzi (2016) il terzo.

Buoni piazzamenti anche per Anita Fiorentini (2016), arrivata ottava, e Julia Migani (2016) 23esimo. Nell'esercizio di singolo delle Esordienti C Nina La Barba (2016), ha raggiunto il 1° posto, seguita da Domeniconi; nel singolo delle Esordienti B e 5° posto per Sofia Giorgietti (2013) nel singolo delle Esordienti A. Ottimi piazzamenti delle giovani atlete di Rari Nantes anche nel duo: Palazzi (2016) e Fiorentini (2016) si sono classificate prime per le Esordienti C, Ferrero (2016) e Nanni (2016) si sono piazzate al 5° posto, mentre è arrivata 6° la coppia Migani (2016) - Larotonda (2016).

Nel doppio delle Esordienti B, al terzo posto si è piazzata la coppia Bazzocchi (2014) - Neri (2014), mentre nel doppio Esordienti A, la coppia Verdecchia (2013)- Domeniconi (2014) è arrivata al 5° posto e la coppia Legni (2014) -Sarti (2014) al 21°. La giornata si è poi conclusa con l'esercizio di squadra, dove le ragazze Esordienti B (2014) di Rari Nantes hanno raggiunto il 7° posto; questi i nomi delle atlete dell’esercizio di squadra: Bazzocchi, Neri, Castagnoli, Bertaccini, Gurioli, Mezzinghi. Le allenatrici Mara, José, Nicole, Sofia, Ludovica e Giulia si dichiarano soddisfatte dei risultati raggiunti.