Pallanuovo serie C, il gol vittoria arriva nel finale: i Rari Nantes vincono il derby contro Ravenna

Significativa vittoria della Rari Nantes Romagna, squadra di pallanuoto forlivese, contro Ravenna Pallanuoto, di 7 reti a 6: un derby tutto romagnolo combattuto fino agli ultimi secondi di gioco. Questo match, della seconda giornata di campionato di serie C (girone 3) si è disputato sabato scorso nella piscina olimpionica Carmen Longo di Bologna. Rari Nantes doveva riscattarsi dalla sconfitta della prima giornata di campionato contro il Tolentino e allo stesso tempo ambiva a prevalere contro il Ravenna, squadra da cui sia il mister Gennari, al tempo come giocatore, sia diversi atleti attuali della Rari Nantes provengono.

"sono estremamente soddisfatto della prestazione dei ragazzi che hanno saputo affrontare con freddezza e calma la situazione di svantaggio, subita fino al secondo tempo - commenta l'allenatore -. Segnalo il debutto del nostro portiere Samuele Previcini (anno 2005), cresciuto nelle giovanili del Forlì, che ha saputo stare al livello dell’antagonista ravennate, esperto di campionati professionistici. La maggior parte della squadra è molto giovane e inesperta e devono ancora giocare tanto per amalgamarsi: sono convinto che il meglio lo daremo nella seconda parte del campionato”.

Le squadre

Entrambe le squadre hanno rafforzato il loro organico con ex giocatori di serie A. Per il Ravenna, guidato dal mister Vlado CuKic, in porta è tornato Matteo Gentile, che ha militato per tre anni nella De Akker Bologna, il quale ha ostacolato diverse finalizzazioni dei forlivesi, parando anche un rigore. Rari Nantes ha invece completato la sua rosa con i veterani Diego Sesena e Federico Patti, rispettivamente ex giocatori della Pro Recco e del Catania, che stanno dando impulso e trasmettendo esperienza a tutti gli altri molto più giovani, tra cui diversi under 20, provenienti anche da altre realtà pallanuotistiche (Baldovini, Musolesi e Sallioni dalla President Bologna e Ponti dal Faenza).

La partita

Le compagini hanno iniziato il match molto cautamente, studiandosi per tutto il primo tempo, che è terminato con il vantaggio del Ravenna per 2 reti a 1. Anche il secondo tempo si è concluso a favore dei ravennati, col parziale di 3 a 1. Le reti del Ravenna sono state di Aldini, Ciccone e Catalano; è stata di Patti invece la rete di Rari Nantes. Nell’intervallo tra il secondo e il terzo tempo mister Gennari decide invece di cambiare assetto di gioco, introducendo un secondo centro-boa che avrà l’effetto di schiacciare la squadra avversaria nella propria area, consentendo a RNR di andare a segno nel terzo tempo con 4 goal (siglati da Sallioni, Patti, Barzanti e Ponti): il parziale è di 5 a 4 per il Forlì (il 4° goal del Ravenna è di Catalano). Verso la fine del quarto ed ultimo periodo di gioco il punteggio è di parità: 6 a 6 (goal di Baldovini per il Forlì e di Baroncelli e Ciccone per il Ravenna).

A pochi secondi dal termine del match i ravennati rimangono in inferiorità numerica a causa di un’espulsione e, con il possesso palla a favore dei forlivesi, mister Gennari chiama il time out per indicare alla squadra lo schema che poi porterà il veterano Patti a siglare il goal del 7 a 6. Inutile l’assalto dell’intera squadra ravennate a 10 secondi dal termine per riequilibrare il risultato.

Finisce con la vittoria di misura, ma meritatissima, dei forlivesi, approdati per la prima volta, nella storia della pallanuoto, nel campionato di serie C.