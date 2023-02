Peccato per un'uscita di pista: Andrea Succi e Fabio Graffieti chiudono all'ottavo posto il "Valle del Tevere"

Buona la prima per il pilota forlivese Andrea Succi e il navigatore cesenate Fabio Graffieti, che hanno chiuso il Rally storico Valle del Tevere all'ottavo posto a bordo della Bmw M3 in livrea Fina, assistita dalla Step 21 di Daniel Ronchi. E poteva andare decisamente meglio, perchè il risultato è stato condizionato da un'uscita di strada nella seconda prova speciale del sabato. Nonostante l'inconveniente, l’equipaggio del Racing Team Le Fonti si è riscattato, staccando dei buoni tempi nelle rimanenti sei prove della domenica. Dopo il parco assistenza di San Sepolcro, nell’insidiosa prova del Cerbaiolo di 7,450 chilometri, che si inerpicava con partenza da Pieve Santo Stefano, Succi-Graffieti hanno fatto registrare il settimo tempo, in linea con la prova Alpe di Poti disputata al sabato.

Nella seconda prova di giornata, la Battaglia di Anghiari di 6,330 chilometri, l’equipaggio romagnolo ha recuperato una posizione, sesto tempo per loro. Al parco assistenza, i ragazzi della Step 21, oltre hai controlli di prassi, su indicazione delle sensazioni di guida di Succi hanno modificato il set up, motando una gomma più dura nel posteriore. Queste modifiche e una guida più fluida hanno permesso a Succi-Graffieti di abbassare di cinque secondi il tempo del passaggio precedente, ma l’efficacia delle scelte fatte in assistenza si sono dimostrate ancora di più efficaci sul secondo passaggio sulla Battaglia di Anghiari. L’equipaggio del Racing Team le Fonti ha infatti staccato un ottimo terzo tempo, lasciandosi alle spalle i mattatori del campionato due ruote motrici Pelliccioni a due secondi e mezzo e Tonelli a 8 secondi, entrambi con le Ford Escort RS.

Al parco assistenza la Step21 ha fatto altre piccole modifiche prima dell’ultimo giro di prove. Succi-Graffieti sulla Cerbaiolo hanno tolto ancora quasi quattro secondi, mentre sulla Battaglia di Anghiari accorciata a 4,710 chilometri hanno firmato un ottimo terzo tempo assoluto, primi delle due ruote motrici (davanti a loro solo le inarrivabili quattro ruote motrici Luky-Pons Lancia Delta e Pirangioli-Farnocchia con la Ford Sierra Cosworth). Al termine della gara l'equipaggio del Racing Team Le Fonti ha chiuso all'ottavo posto. Ora si guarda con massima fiducia ala prossima di campionato il 16 aprile al Rally Storico Valtiberina.

Foto di Daniele Arfelli