MotoGp, si corre ad Austin: Dovizioso cerca il riscatto dopo la delusione argentina

Messa nel congelatore la delusione argentina, Andrea Dovizioso è già nel Texas, dove questo weekend si disputerà il Gran Premio delle Americhe, quarto round del Motomondiale. "Sono contento di correre ad Austin, perché lo scorso anno non era andata male - esordisce il portacolori della Yamaha del team WithU, ricordando la gara che l'ha visto chiudere al 13esimo posto.

Diverse le incognite: "L'asfalto sarà nuovo, quindi c'è curiosità - afferma -. Spero di ottenere un buon risultato. Alla fine, il mio passo nella gara in Argentina era abbastanza buono, che non mi aspettavo prima della gara. Quindi, abbiamo delle idee dopo quello che ho provato nella gara di Termas. Ho fatto tutta la gara da solo (compromessa per non aver sbloccato l’abbassatore in partenza, ndr) e ho potuto “giocare” un po’ con la moto. Proveremo qualcosa ad Austin e vediamo se mi aiuterà a migliorare il feeling complessivo".