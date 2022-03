La MotoGp fa tappa in Indonesia, Dovizioso vuole riscattare il Qatar: "Mi aspetto una gara strana"

Dopo il primo round di Losail tutt'altro che entusiasmante, Andrea Dovizioso cerca il riscatto nel secondo appuntamento del Motomondiale, che farà tappa questo fine settimana in Indonesia. I piloti della MotoGp hanno già avuto di assaggiare le cure del circuito "Mandalika" di Lombok, fresco di riasfaltatura dopo i tre giorni di test pre-campionato. In occasione dei collaudi che hanno preceduto l'inizio di stagione, il forlivese aveva trovato un buon feeling con il layout della pista e sensazioni discrete con la sua Yamaha. Prima di dare spazio al contrometro, Dovizioso parteciperà mercoledì ad una parata in moto nella capitale di Giacarta, , guidata dal presidente indonesiano.

"Dopo un primo round non così facile in Qatar, puntiamo ad un risultato più importante in Indonesia e cercheremo di evitare gli errori che abbiamo fatto al primo Gran Premio - afferma il pilota di Forlì -. Il Mandalika Circuit è una pista nuova per tutti e presenterà un nuovo asfalto rispetto ai test. Inoltre avremo uno pneumatico differente rispetto a quello usato durante le prove di pre-campionato, quindi mi aspetto una gara strana. Ad ogni modo, è una pista molto bella, quindi non vedo l'ora di correre lì".