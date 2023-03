Primo Trofeo Motion, forti emozioni alla piscina comunale: ottimi risultati per il Rari Nantes

Grande manifestazione di nuoto, in piscina comunale a Forlì, domenica scorsa , organizzata da Rari Nantes Romagna, società sportiva natatoria del territorio: il primo Trofeo Motion (che prende il nome da uno dei principali sponsor ufficiali della società, la Motion Italia, a cui si deve la realizzazione dell’evento, con il prezioso sostegno della Bcc e con il patrocinio del Comune di Forlì), che ha riscosso un grandissimo successo pur essendo alla sua prima edizione: 1200 iscrizioni gara, da parte di 26 società provenienti da tutta Italia, con la presenza dei campioni delle Fiamme Oro Marco Orsi, Alessandro Miressi e Ilaria Cusinato (assente Silvia Scalia per influenza), come testimonial dell’evento.

I giovani atleti di Rari Nantes hanno combattuto a suon di punti e podi, in competizione con quelli delle altre società, soprattutto contro il “Circolo Nuoto Uisp” di Bologna, che solo sul finale si è aggiudicata la vittoria, con un distacco di soli 160 punti dal Rari Nantes Romagna che comunque ha ottenuto il 2° posto in classifica generale. I risultati dei ragazzi sono stati molto buoni - dichiarano gli allenatori di Rari Nantes - e nonostante gli atleti siano stati quasi tutti impegnati in 5-6 gare, tanti sono stati i personal best e i podi conquistati; tra i più giovani si sono distinti: Lazzarini Thomas, nei 50,100 e 200 Rana; Bianchi Julian, nei 50 e 200 stile libero e nei 50 farfalla; Urbini Andrea, nei 50, 100 e 200 dorso (sfiorando nei 100, per soli 3 decimi, il tempo limite per la partecipazione ai campionati italiani giovanili); Gatta Diego, nei 50 e 100 Farfalla e nei 100 e 400 Misti; Samorì Giovanni, nei 50 e 100 Dorso, nei 50 e 100 farfalla e nei 200 Misti.

Anche Di Fabio Luca ha nuotato molto bene nei 50 dorso, nei 50 Farfalla e nei 100 misti, dopo aver già staccato il giorno prima, a San Marino al Meeting del Titano, il pass per i campionati italiani estivi, sia nei 50 che nei 100 stile libero. Buone performance poi anche da parte di: Ravaioli Riccardo, nei 50 dorso; Godoli Mattia, nei 100 e 200 rana; Caggia Andrea Karol, nei 50 e 100 Rana e nei 200 misti. Tra le ragazze ha nuotato bene Belperio Giusy, che si è confrontata con la campionessa Ilaria Cusinato, nei 200 e 400 Stile libero, migliorando notevolmente i suoi tempi personali; buone prestazioni anche da parte di: Sofia Ravaioli, nei 50 Rana; Pedulli Martina, sempre nei 50 rana; Lodovichetti Luce, nei 50 Farfalla e nei 200 misti, e Camorani Federica, nei 100 Misti.

Tantissimi sono stati i ragazzi premiati, anche per il fatto che le classifiche sono state fatte per anno di nascita: questo ha dato occasione a molti di innalzarsi sui gradini del podio.

Risultati di spicco anche per gli atleti delle altre società presenti, in particolare per quelli del “Circolo Nuoto Uisp” di Bologna, squadra vincitrice del Trofeo: Rosini Eleonora Velia, Romagnoli Emanuele, Conte Matteo; poi anche per Varini Samuele, della “Gymnasium Pordenone”; per Crion Alberto, Infanti Stefano, Franceschi Elisa e Savona Elena, dello “Sport Center Polisportiva”; per Bedeschi Matilda, del “Centro Nuoto le Bande”; per Durante Anna e Pozzebon Nicolas, del “Nuoto Club Faenza 2000” e per Venieri Martina e Ranieri Davidema. Ospiti speciali della manifestazione sono stati Marco Orsi (specializzato nelle distanze brevi dello stile libero, del dorso e del delfino, detentore di 20 titoli individuali e 22 in staffetta, tra cui il record mondiale dei 4x50 misti in vasca corta, effettuato nel 2021), Ilaria Cusinato (detentrice del primato italiano nei 200 metri misti, realizzato nel 2018 ai Campionati Mondiali di Nuoto di Hangzhou) e Alessandro Miressi (vincitore della medaglia d'argento nella staffetta 4x100 stile libero e di quella di bronzo nella 4x100 misti ai Giochi Olimpici Estivi di Tokyo 2020); questi atleti non solo sono stati perfetti in acqua, ma anche fuori dall’acqua con la loro presenza motivante e cordiale.

Gli atleti del Rari Nantes in gara