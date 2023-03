Pugilato, due atleti dell'Edera Boxe Forlì vincono il Torneo Regionale Elite

Vittoria dell’Edera Boxe Forlì al Torneo Regionale Elite di pugilato, con l'atto finale che si è disputato domenica al Palamolza di Modena. Luca Ciani, 71 chili e Niccolò Ruscelli, 75 chili, si sono imposti nelle rispettive categorie. Ciani, dopo essere stato costretto a sei mesi di stop a causa di un infortunio alla spalla, ha superato tutte le fasi eliminatorie ed ha vinto la finale ai punti contro Tartarini della Boxe Ravarino, mentre Ruscelli ha battuto Spiazzi della Bolognina Boxe per ko alla terza ripresa grazie alla sua particolare potenza fisica. Ciani, 19 anni, e Ruscelli, 23, si sono preparati duramente per questo torneo insieme al tecnico dell’Edera Boxe Forlì Nino Fiumana. Quest'ultimo si è dichiarato "molto soddisfatto del risultato ottenuto dai propri atleti che, con le loro vittorie hanno reso onore alla società, con sede attuale in Via Zangheri (zona Ronco), che dal 1947 porta la “Nobile Arte” nella nostra città".