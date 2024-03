Quando anche gli sport “maschili” si tingono di rosa: alla scoperta delle "hockey girls" forlivesi

“Sogno di essere la prima donna a fare cose riservate ai maschi”. E’ una citazione di Federica Pellegrini, che di maschietti deve averne “messi in fila” parecchi in piscina durante la sua carriera agonistica. Ma mentre il nuoto è sempre stato abitualmente praticato dalle donne, ci sono sport finora “tipicamente maschili” che da poco hanno iniziato a fare breccia tra le ragazze; fino a vent’anni fa le donne che praticavano il calcio erano mosche bianche, oggi è considerata una cosa normale, e anche nella nostra città si è già vista una squadra di rugby femminile. E’ quello che si augura la Libertas Hockey Forlì, che oggi tessera 3 ragazze senior e qualche altra nelle categorie giovanili; uno sport che in Italia sta conoscendo una nuova “primavera”, con 6 squadre iscritte al campionato femminile, ma lontana anni luce da quello che succede in Francia o Spagna, dove addirittura ci sono campionati giovanili riservati alle ragazze (e non per niente la nazionale femminile spagnola è tra le migliori del mondo).

Ma andiamo a conoscere la quota rosa dei WarPigs, compagne di squadra insieme ai loro colleghi maschi nella serie C targata Libertas, ma avversarie nel campionato femminile dove giocano in squadre differenti, visto che Forlì non ha i numeri per allestire una propria formazione. La più esperta è Martina Succi; il suo “curriculum” in nazionale include già due campionati del mondo e un europeo. In femminile è tesserata con Civitavecchia, società con la quale ha vinto lo scudetto nel 2022 e la coppa Italia un mese fa, oltre ad avere partecipato a due edizioni della Women European League, campionato europeo per club Arriviamo così a Rebecca Carli, più giovane ma con alle spalle già un europeo e un mondiale con la nazionale junior, uno scudetto (2023) vinto con l’Hockey Quanta Milano e attualmente in forza alle Warriors Ferrara. E per finire la più giovane del trio, Caterina Folli; nonostante la giovane età ha già disputato un europeo in azzurro ed è ancora nel giro della nazionale junior che disputerà il mondiale a Roccaraso, in Abruzzo, la prossima estate. Partecipa al campionato femminile nelle fila delle Scomed Bomporto. Nella giornata dell’8 marzo facciamo i migliori auguri alle nostre ragazze, augurandoci che il futuro ci riservi sempre meno distinzioni di genere, e che lo sport sia la base da cui partire per abbattere i pregiudizi che purtroppo sono ancora molto diffusi.