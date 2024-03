Rally, Coppa Attilio Bettega: terzo posto assoluto per Massimo Liverani al fianco di Stefano Rigo

Il rocchigiano Massimo Liverani nelle vesti di navigatore si riscatta dopo la sfortunata gara al Rally Montecarlo Historique 2024 che lo vedeva al fianco del presidente di Aci-Sport Angelo Sticchi Damiani, con la coppia costretta ad abbandonare la gara a pochi chilometri da Montecarlo per la rottura della guarnizione di testa della Fiat 124 Abarth Rally. A Bassano del Grappa nella Coppa Attilio Bettega l’esperto navigatore del Racing Team Le Fonti era al fianco del triestino Stefano Rigo pilota tra i più affermati delle gare a media, portavano in gara la Lancia Fulvia HF 1600 con i colori della blasonata e storica Scuderia del Grifone.

Quella di Rigo e Liverani è stata una gara lineare sempre al vertice della classifica che poteva essere migliore se a metà gara non avessero avuto un problema con un sensore ruota che li penalizzati e tolti dalla lotta per la vittoria. Alla fine è arrivato un terzo assoluto e vittoria di gruppo che appaga sia il pilota che il navigatore in una gara con medie davvero difficili e molto tirate. A primeggiare, come nelle precedenti due ultime edizioni, è stato il milanese Gabriele Seno, sicuro e deciso con la Opel Kadett, perfettamente agevolato nel non facile compito di tenere a bada gli scatenati avversari, dall’esperienza e dalla bravura di Francesco Giammarino, coequipier di raro talento, fresco d’argento (in coppia con Giorgio Schon) nella gara monegasca, con un palmares lungo così.

Un ritorno al passato, ai tempi gloriosi del controsterzo e delle intraversate, sulle strade che videro sfidarsi tra gli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta i più forti piloti del rallysmo mondiale. Anche la nona edizione della Coppa Attilio Bettega a in parte i classici percorsi dei rallies dell’epoca dalla Liegi-Sofia-Liegi al San Martino di Castrozza e Prealpi Venete. Percorsi severi, che richiedono abilità col volante, sensibilità con l`acceleratore, destrezza con il radar. Doti che permisero a piloti del calibro di Munari, Kallstrom, Pinto e Darniche di cogliere prestigiosi successi e a campioni come Rohrl e Andruet di dimostrare tutto il loro valore. Lungo i 360 chilometri, disegnati dal Rally Club 70, tra le province di Vicenza, Trento e Belluno, i concorrenti si sono misurati coi tornanti della prova di Valenevera, Passo Brocon, le insidie di Arina e Celado, i trabocchetti della “Morello” (Grigno) e del Passo Brocon.

Un menù per intenditori, dal palato fino, e pazienza se la Coppa Bettega non è un rally ma una gara di regolarità a media. Le difficoltà non sono state poche e per undici ore hanno accompagnato gli equipaggi mettendo alla prova le loro capacità di guida e la robustezza dei mezzi, anche senza la neve La Coppa Bettega non ha tradito le aspettative dei 60 equipaggi al via. La gara divisa in due parti, da un riordino di 45 minuti, con tappa unica. La prima parte, scattata dalla storica Birreria di Pedavena a Pedavena (Belluno), si è conclusa a Pieve Tesino dopo 5 prove di media ed un punto di ristoro per dare modo a piloti e navigatori di rifocillarsi e riprendersi dalla fatica. Bandierina a scacchi nel cuore della notte, dopo altrettante 5 prove di media a Cismon del Grappa. Le premiazioni si sono svolte nella sala convegni dell’Hotel Glamour di Bassano del Grappa presente il presidente di Aci Vicenza, Luigi Battistolli alias “Lucky”.