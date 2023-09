Riforma dello Sport: tutte le novità e aggiornamenti con i webinar Cna

È un periodo di particolare fermento quello che coinvolge tutto il settore sportivo dilettantistico e i suoi numerosi operatori, alle prese con diverse novità e aggiornamenti normativi a seguito dell’entrata in vigore del secondo decreto correttivo alla Riforma dello Sport (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 settembre 2023). Per coloro che hanno un’associazione o una società sportiva dilettantistica, sono tanti i nuovi obblighi da rispettare, come ad esempio una serie di novità per il trattamento dei lavoratori sportivi e regole per la sicurezza sui luoghi di lavoro. La materia è tutt’ora in corso di definizione e avrà un grande impatto su tante Asd e Ssd.

Proprio per questi motivi è necessario fare chiarezza e Cna Forlì-Cesena organizza due webinar gratuiti, dedicati agli operatori del settore, per entrare nel merito degli ultimi aggiornamenti importanti della Riforma. Il primo appuntamento è previsto per martedì 3 ottobre, alle 18, sul tema dell’“inquadramento del personale e compensi sportivi”. Ad entrare nel merito della tematica Luca Feliciotto, responsabile Cna Non Profit Forlì-Cesena e Giacomo Neri, consulente del lavoro Cna Forlì-Cesena.

Il secondo ed ultimo appuntamento è previso per martedì 10 ottobre, alle 18, con focus di Feliciotto sull’ “adeguamento degli statuti per Asd e Ssd”. La partecipazione ai webinar è gratuita previa iscrizione tramite sito: www.cnafc.it/eventi . È possibile partecipare sia collegandosi da pc che da smartphone. Per maggiori informazioni sui webinar è possibile contattare Alessia Brunelli (tel 0543 770318; alessia.brunelli@cnafc.it).