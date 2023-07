Slalom Predappio-Rocca delle Caminate: buone prestazioni dei piloti del Racing Team Le Fonti

Domenica è andata in scena la gara più prestigiosa della Coppa Romagna Slalom 2023, la Predappio Rocca - Delle Caminate con i suoi 20 tornanti di storia, qui nella gara in salita hanno vinto nomi importanti dell’automobilismo come Nesti, Tambone, Braconi e Caliceti. Da qualche anno per volontà degli appassionati come Paolo Ragazzini, presidente del Racing Team Le Fonti, e Vincenzo Bongiovanni, spinti da Arturo Alessandrini hanno portato le auto su questa storica strada, appoggiandosi ad un organizzatore toscano Fabio Bagnoli sotto la forma di slalom regolamentato dall’ente di promozione MSP riconosciuta dal Coni.

La manifestazione si è organizzata in sinergia e con il patrocinio Comune Di Predappio, il sindaco Roberto Canali presente tutta la giornata fino alle premiazioni finali. Domenica erano ben 103 i partenti suddivisi in svariate classi, tanti i piloti della scuderia meldolese i quali si sono distinti e hanno affrontato i mitici tornanti con tanta grinta. Il migliore è stato il giovane Marco Camporesi alla sua seconda gara con il suo Kart Cross. Dopo Palagano anche qui a Predappio è salito sul podio secondo di categoria KK dove sono tanti i piloti forti e veloci. Camporesi si è classificato decimo assoluto e questa posizione la dice lunga sulla sua prestazione.

Scorrendo la classifica assoluta al ventiquattresimo posto c'è il sempre verde Arturo Alessandrini con la sua Osella PA.9 Honda, auto che in passato ha vinto la vera gara in salita con Giuseppe Tambone, al trentunesimo posto il "fornaio volante" Carlo Neri con il Prototipo A112. Seconda posizione nelle auto storiche categoria oltre 1600cc per Mauro Billi con la sua bellissima Fiat Ritmo 130 Abarth in livrea 4 Rombi, nella stessa categoria sempre su Fiat Ritmo 130 Abarth terzo posto per Davide Petretti. Quinto posto di classe per il tredoziese Francesco Montuschi con la Peugeot 206 Rally.