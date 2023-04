Softball, Forlì apre il campionato con una doppietta sulla neopromossa Macerata

Le forlivesi ancora con la ruggine dell’inverno mettono in campo la loro esperienza e si aggiudicano i due incontri all’ultimo attacco, in gara 1 al primo extra-inning e gara due all’attacco del settimo inning. Sicuramente nella squadra forlivese c’è ancora tanto da lavorare: in difesa gli errori commessi sono costati punti decisivi, l’attacco è andato un po' meglio considerando le 20 valide messe a segno contro le 13 delle maceratesi, maggior numero di valide ma non sfruttate pienamente. Adesso si pensa subito alla prima trasferta del 2023, perchè sabato si gioca a Parma, che domenica è stato sconfitto nettamente dalle Bolognesi del Pianoro, incontri finiti prima del limite per manifesta 10-3 al 5 inning e 8-1 al sesto i due punteggi.

Detto del Parma e Pianoro gli altri incontri della giornata hanno visto altre tre doppie vittorie, i Campioni d’Italia del Saronno hanno avuto vita facile contro Collecchio 5-1 gara 1 e 10-0 al 4 inning gara 2, vince bene anche Bollate che sul proprio campo contro Castelfranco vince gara 1 8-3 mentre agra due finisce 3-0, più netta la vittoria in trasferta a Sesto Fiorentini del Caronno che si aggiudica i due incontri per 7-2 e 5-0. I pronostici della vigilia sono stati rispettati: le quattro finaliste della stagione 2022 hanno fatto doppietta a cui si aggiunge Pianoro che visti i punteggi del campo si candida già a correre per le posizioni importanti.

Le partite

Gara uno, ad affrontare Cacciamani Macerata schiera in pedana Luconi un vecchia conoscenza forlivese, mentre Cacciamani si troverà ad affrontare nel box la sorella Giorgia schierata all’esterno centro. Al primo inning le Marchigiane passano in vantaggio doppio di Giudice che porta a casa Fagioli 1-0 il parziale, il Forlì nel cambio campo mette si il corridore in base, Gasparotto doppio, ma non concretizza l’occasione. Al parte bassa del secondo inning il Forlì pareggia con due doppi prima di Cortesi e poi di Laghi che portano il pareggio sul 1-1. Nell’inning successivo Macerata si riporta in vantaggio 2 punti per il 3-1 parziale. L’attacco forlivese risponde nel medesimo inning, apre con un solo Homer di Gasparotto al quale seguono i singoli di Ricchi, Veronica Onofri, Cacciamani che valgono il pareggio 3-3al terzo inning. E sul pareggio i Pitcher diventano protagonisti che non concedono ben poco agli attacchi e la sfida sul 3 pari arriva agli extraining. All’ottavo inning Cacciamani affronta il turno alto del lineup 2-3-4 in battuta ma con esperienza ne esce indenne facendo battere tre rimbalzanti facle preda della difesa di casa. Al cambio campo con Giacometti piazzata sul cuscino di seconda base con un eliminato sarà la stessa Cacciamani a battere il doppio che permette a Giacometti di correre a casa il punto della vittoria 4-3 a favore delle forlivesi e chiudere così l’incontro.

Gara due inizia come era iniziata gara 1 le marchigiane si portano in vantaggio già al primo inning, ma questa volta le Forlivesi rispondono subito e al cambio campo e portano sul tabellone 2 punti anche grazie ad alcuni errori delle avversarie. Al secondo inning Forl' prova ad allungare ma sarà solo un punto ad andare a referto con Spiotta Alice, oggi 3 su 4 per lei nel box, che corre a casa, dopo il singolo, sul triplo di Gasparotto 3-1 il parziale. Ma anche in gara due da buona matricola macerata non molla ed al terzo inning segna i due punti che valgono il pareggio. Al quinto inning Forlì segna 1 punto e altri 2 punti al sesto grazie al lungo fuoricampo da due punti di Giacomentti, al debutto con la maglia del Forlì. Sul punteggio di 6-3 per le forlivesi la gara sembrava aver preso una direzione, il manager marchigiano sostituisce l’australiana Ladner in pedana con Serrani. Ma la gara e tutt’altro che finita, nell'ultima ripresa sarà la pitcher Usa del Forlì ad andare in riserva, con un out dopo aver riempito le basi il manager forlivese Juni opta per la sostituzione, in pedana sale la giovane Milano Kylie (classe 1997) al suo debutto in serie A1, viene toccata subito dall’attacco marchigiano prima il singolo di Ladner e poi il doppio di Monari riportano in pareggio 6 a 6 la gara, sara un strike out ed un volata a chiudere l’attacco avversario. All’ultima chiamata Forlì risponde. Onofri Carlotta lima una baseball, Laghi mette a terra un bunt che vale l’avanzamento in seconda di Onofri, Spiotta Alice con un singolo porta Onofri in terza base e sarà Cerioni che battendo colpisce il lanciatore che devia la palla permettendo così la corsa a casa dalla terza base di Onofri per il punto del 7-6 che decreta la chiusura dell’incontro e come gara 1 all’ultimo attacco.