Softball, Forlì ritorna in campo in toscana: sfida contro il fanalino di coda della Sestese

Penultima giornata del girone di andata del campionato di softball, con Forlì che affronterà in trasferta sul diamante di Sesto Fiorentino la Sestese ultima in classifica. Entrambe le formazioni sono reduci da una settimana di sosta forzata. Nello scorso turno le toscane avrebbero dovuto giocare a Pianoro, mentre Forlì doveva ospitare Saronno: le partite hanno subito uno stop preventivo per iniziativa della Federazione, in ragione dell'allerta meteo di livello "arancione" riguardante la parte centro-meridionale dell'Emilia Romagna. Per inciso, il match di Forlì verrà recuperato venerdì 2 giugno

La drammatica situazione meteo di Forlì ha anche impedito alla squadra di allenarsi. Forlì inoltre deve sempre fare i conti con gli infortuni di Laghi e Maroni, cui va aggiunta la quasi certa assenza di Marta Gasparotto, che sta per volare negli Stati Uniti per giocare nel campionato Pro Fastpitch. Senza Gasparotto né Maroni, fare il catcher toccherà giocoforza a Noemi Giacometti: la castellana, alla prima stagione con la maglia forlivese, non è una che si improvvisa nel ruolo, perché in passato il ricevitore lo ha fatto spesso, solo che nelle ultime stagioni si è posizionata quasi sempre agli esterni. E' altresì possibile che dietro al piatto ci sia spazio anche per la giovanissima Giulia Matta.

Ultima in classifica con appena un successo in dodici partite, l'avversaria di Forlì è anche rimasta senza le sue due americane, che in settimana hanno fatto le valigie. Segnatamente, la texana Makemson era il miglior battitore del line up e la sua assenza è un problema grosso in più per un attacco che finora ha fatto fatica a segnare punti.

A Sesto Fiorentino si giocherà con gli orari anticipati. Garauno alle 14 e garadue a seguire. In pedana la prima sfida sarà Cacciamani contro Baule, e nella ripetizione l’americana di Forlì, Alyssa Graves, se la vedrà con la cubana Diaz Nunez. Il tutto naturalmente è subordinato alla situazione meteorologica, che finora è poco incoraggiante.

Nelle altre sfide della giornata spicca uno dei derby lombardi in programma quest’anno, forse il più classico: Bollate contro Caronno. Saronno riceve l'Old Parma che sabato scorso ha sgambettato anche Bollate, dopo aver tirato lo stesso scherzo a Forlì nella seconda giornata. Le ultime due sfide sono in calendario per domenica: a Pianoro sale il Macerata, mentre Castelfranco ospita Collecchio.