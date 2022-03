Softball, il dopo Piancastelli ha il volto della texana Mariah Jameyson

Arriva dal Texas il nuovo rinforzo della Poderi Dal Nespoli Softball Forlì. Si tratta di Mariah Jameyson, classe 1996 di Seattle: ha concentrato la sua carriera sportiva universitaria in Texas, prima con le Wrangles di Odessa e poi vestendo la prestigiosa maglia di Texas A&M in Seconda Divisione Ncaa. La nuova giocatrice ricopre in difesa il ruolo di ricevitore ed è chiamata a sostituire Piancastelli, impegnata nel campionato professionistico giapponese. Jameyson è anche un'abile giocatrice nel box di battuta, pronta a dare prova della sua potenza.

Grazie al doppio passaporto americano e svizzero, è scesa in campo agli europei femminili assoluti nel 2019 rappresentando la Svizzera, paese dove risiedono tutt’ora i suoi nonni e al quale è molto legata. Nell’Europeo è stata la leader nel box in battuta per le elvetiche, con la media battuta di tutto rispetto di .318, tre tripli e un fuoricampo. Ha inoltre avuto esperienze nel club delle Zurich Barracudas. Con le Barracudas, ha affrontato da avversaria il Forlì lo scorso anno durante la Coppa Campioni 2021.

Mariah ha dichiarato di essere entusiasta di questo nuovo capitolo della sua carriera sportiva: “Sono onorata di far parte della squadra Campione d’Italia e d’Europa. Mi sono trovata molto bene sia con le ragazze, che con gli allenatori. Ho anche avuto modo di conoscere la città di Forlì, e ne sono rimasta incantata. Spero di riuscire ad aiutare la squadra a portare un altro titolo in questa stupenda città". Coach Francisca avrà a disposizione Jameyson nel ruolo di ricevitore ed esterno fin dalla prima di campionato, in programma domenica a Parma.