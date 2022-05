Softball, la Poderi dal Nespoli impegnata sul diamante toscano della Sestese

Dopo il turno di riposo la Poderi dal Nespoli ritorna in campo per la seconda giornata della fase di intergirone. Le forlivesi saranno impegnate in trasferta sul diamante di Sesto Fiorentino della Sestese. I risultati dello scorso week-end sono stati favorevoli alle mercuriali, in quanto la formazione del Caronno, uscita sconfitta dal derby varesino contro il Saronno, ha perso contatto dalle forlivesi che rimangono sole in vetta alla classifica del Girone B.

Tornando alla gara in programma, l’avversaria delle romagnole sarà la formazione della Sestese formazione che viene da un importante pareggio in chiave salvezza, contro l’Old Parma, mentre le forlivesi dopo un turno di riposo riprovano a riprendere da dove avevo lasciato, non sarà a disposizione del tecnico Juni la Mambelli distorsione alla caviglia, per lei ancora un po di riposo. Nella passata stagione lo scontro fa Forlì e Sestese si gioco all’open day e fini in parità, gara 1 vinta dalle forlivesi per 10:2 mentre in gara 2 le toscane rifilarono un secco 0:7 in cinque inning ad una ancora assopita Poderi dal Nespoli.

Quest’anno la squadra toscana ha cambiato molto tutta nuova la pedana sia italiana che quella straniera, Fabbri e Monari (ex Castelfranco) prendono il posto di Balloni e Pergola per quanto riguarda la pedana AFI, per quella straniera le toscane si sono affidate a due lanciatrici sudamericane, la giovane Peruviana Pizarro Hilario Maria e la più esperta Cubana Diaz Nunez Iraimis, a quest’ultima vanno assegnate le tre gare vinte finora dalle toscane.

A livello statistico, nel confronto, le forlivesi si fanno apprezzare in tutti i reparti, in attacco la media battuta di .184 si scontra con la media di .339 delle forlivesi che contano due giocatrici con oltre 500 di media battuta, anche la produzione punti è ha favore delle romagnole 78 quelli segnati dalla Poderi e 16 quelli delle toscane. In pedana il divario è netto contro una media Era di 2,78 dei lanciatori romagnoli e ricordiamo che nella Poderi non è ancora presente il lanciatore straniero, la Sestese con 4,71 di Era dovrà faticare a tenere a freno le mazze forlivesi. Le gare si giocheranno a Sesto Fiorentino sabato pomeriggio con inizio alle 14 gara 1 e trenta minuti dopo la sua fine inizierà gara 2.

Le altre gare della giornata prevedono un interessante duello fra Castelfranco e Saronno dove le venete non voglio perdere l’aggancio con il Caronno ed il Saronno vuole rimanere in scia della capolista Bollate, torna in campo anche il Pianoro in casa dell’Old Parma e anche questa sfida è molto importante per ambedue gli schieramenti, mentre il Bollate sarà impegnato in una abbordabile trasferta a Nuoro ed infine il Caronno proverà a cambiare marcia contro le emiliane del Collecchio per tenersi lontano dal terzo posto e sfruttare anche un passo falso delle romagnole