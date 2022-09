Softball, ultimo atto di regular season: la Poderi dal Nespoli di scena a Castelfranco Veneto

La classifica del girone B è oramai definita ed anche se la prima posizione è condivisa fra la Poderi dal Nespoli e il Caronno, le varesine sono in vantaggio negli scontri diretti e sabato termineranno la regular season sul proprio diamante contro il fanalino di coda del Bussolengo 2.0 e solo un pareggio potrebbe aprire la strada alle forlivesi che però sono obbligate in quel caso a fare bottino pieno in terra veneta. Le gare a Castelfranco inizieranno, visto l’assenza dell’impianto di illuminazione, alle 14 con gara due a seguire dopo 30’ dalla fine di gara uno, orari che danno un vantaggio alla formazione del Caronno che scenderà in campo (ore 17) sapendo già il risultato delle gare. La formazione veneta, dal canto suo, con il terzo posto in classifica deve difendere la posizione dall’assalto del Old Parma impegnata nella trasferta di Nuoro dove andrà alla ricerca dello sweep per continuare a sperare di raggiungere e superare le venete. La terza posizione in classifica significherebbe giocare in casa la prima fase della Coppa Italia che prevede lo scontro al meglio delle 3 gare fra le 3 e 4 classificate dei due gironi.

Tornando al campionato all’andata la Poderi dal Nespoli si impose nettamente nei due incontri 11-3 e 8-3 i risultati delle due gare. In pedana ci fu la staffetta in ambedue le partite, in gara uno terminata al 5° inning iniziò Cacciamani con tre inning lanciati e chiuse Onofri Carlotta con due riprese. In gara 2 iniziò Carlotta Onofri con tre riprese e chiuse Cacciamani con i restanti quattro inning. Con un attacco, quello forlivese, che mise a segno ben 19 punti con 25 valide contro i 6 punti subiti e le 12 valide concesse nei due incontri. La formazione veneta che nel 2021 fece un ottimo campionato chiudendo in testa il girone B appaiata alle romagnole e passate poi come prime del girone per gli scontri diretti, nel 2022 seppur ripresentando grosso modo la stessa compagine dell’anno precedente, l’innesto della nuova coppia delle straniere non ha dato gli stessi frutti del duo Ray e Sugg in campo nel 2021.

Nella seconda parte di questa stagione anche per la Poderi dal Nespoli ci sono stati vari cambiamenti, la compagine forlivese stà scontando una serie di infortuni, partenze non programmate e incidenti burocratici, che la porteranno alla fase finale della stagione in maniera molto diversa da quella disegnata dalla dirigenza, ci sarà così più spazio alla linea giovane in prospettiva futura, ma il futuro prossimo delle romagnole passa anche dalle semifinali play-off che inizieranno sabato prossimo quasi sicuramente sul campo del Buscherini e contro la possibile formazione 1^ classificata del girone A attualmente il Saronno, proponendo così la riedizione della tanto discussa semifinale dello scorso anno. Per quest’ultimo impegno play-ball a Castelfranco ore 14 gara 1 e gara 2 a seguire, quasi sicuramente come all’andata in pedana per la Poderi si alterneranno Cacciamani e Onofri. Contro Salis per gara 1 e l’americana Griffin per gara 2. Per le altre gare del girone B detto di Caronno contro Bussolengo, l’atra gara sarà Nuoro contro Parma, mentre nel girone A due saranno le sfide, Saronno – Collecchio e Bollate – Sestese.