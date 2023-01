Passione per il basket: Stella al Merito Sportivo per Romeo Bertaccini

Stella al Merito Sportivo per il 74enne forlivese Romeo Bertaccini. Il riconoscimento è stato concesso dalla Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina per il lungo e proficuo lavoro svolto e che sta continuando a fare con tanta passione nel mondo sportivo. Bertaccini ha mosso i suoi primi passi nel lontano 1969 a Forlì, come componente della Consulta Nazionale nel Centro Sportivo Libertas. Dal 1976 al 2010 ha ricoperto il ruolo di arbitro e di commissario speciale per la Federazione Italiana Pallacanestro, ricoprendo anche ruoli importanti nella Commissione Regionale Emilia Romagna Fip (Federazione Italiana Pallacanestro). Nel 2010 entra a far parte della Fipic Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina, come responsabile del Comitato Italiano Arbitri, dove ancora oggi ricopre questo ruolo con grande passione. La stessa passione che vuole trasmettere agli arbitri ed a tutti coloro che si approcciano al basket in carrozzina.