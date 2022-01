Tennis, l'azzurro Agamenone nei quarti del Challenger Città di Forlì 3

Ancora Italia protagonista al Challenger Città di Forlì 3 al Villa Carpena. Vola ai quarti di finale Franco Agamenone, l’azzurro di origini argentine, che ha piegato il giapponese Uchida 6-2 6-4 e continua la sua scalata nel ranking mondiale Atp; da poche settimane è entrato nei top 200 del mondo e, dopo Forlì, salirà ancora in classifica. Agamenone porta a due gli italiani nei quarti di finale del torneo internazionale romagnolo, aggiungendosi a Gian Marco Moroni che ci era riuscito mercoledì. Entrambi gli azzurri torneranno in campo venerdì per conquistare un posto nelle semifinali del Challenger forlivese: Agamenone contro il tedesco Stebe e Moroni contro il francese Halys.

L’altra bella notizia di giornata è la ritrovata vena tennistica di Lukas Rosol, ex numero 26 del mondo e bandiera del tennis della Repubblica Ceca. Rosol ha superato il croato Borna Gojo dopo una battaglia di tre set, 6-4 6-7 6-4 e nei quarti affronterà il russo Kotov, vincitore a Forlì nell’autunno dello scorso anno. Al Challenger Città di Forlì è stato anche il giovedì del derby tutto francese. Quentin Halys, numero 2 del torneo e n. 148 del mondo, ha battuto l’altro transalpino Guinard 5-7 6-1 6-2.