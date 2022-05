Tennis, sei top 100 al Villa Carpena per il Challenger Atp 125. Attesa per Andreas Seppi

Sei tennisti top 100 mondiali e una serie di campioni che hanno caratterizzato la storia del tennis internazionale negli ultimi anni sono al via dell’edizione 2022 del Challenger Atp 125 di Forlì, sulla terra rossa del Tennis Club Villa Carpena, dal 30 maggio al 5 giugno (qualificazioni il 29 e il 30 maggio), organizzato dalla Nen Events. Si tratta del Challenger con più alto montepremi d’Italia tra i tornei dei primi sei mesi dell’anno, con circa 135mila euro in palio, uno dei più alti in assoluto, nel calendario mondiale.

I sei tennisti top 100 che guidano l’entry list sono nell’ordine di classifica Atp: il boliviano Hugo Dellian, numero 87; lo spagnolo Carlos Taberner, numero 88; l’argentino Thomas Etcheverry, numero 90; lo spagnolo Jaume Munar, numero 91; l’australiano John Millman, nuimero 93; e il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 99. A loro vanno aggiunti nomi del calibro degli ex top ten mondiali, lo spagnolo Fernando Verdasco, già n.7 Atp e vincitore di tre coppe Davis e del francese Lucas Pouille, capace di entrare nei top ten mondiali nel 2018, al numero 10, vincitore della Coppa Davis 2017.

Per continuare con gli attesi azzurri Andreas Seppi, veterano di Coppa Davis ed ex numero 18 del mondo; Marco Cecchinato, semifinalista al Roland Garros nel 2018 e già numero 16 Atp nel 2019; Gianluca Mager, top cento Atp; e il talentuoso ventenne Flavio Cobolli. E poi ancora, l’esperto uruguaiano Pablo Cuevas, già top 20 mondiale; il bosniaco Damir Dzumhur, in passato numero 23; il giapponese Taro Daniel, già numero 64 del mondo e per anni numero 1 di Giappone in Coppa Davis; l’italiano di origini argentine Franco Agamenone, numero 151 Atp e recente vincitore del Challenger di Roma. Insomma, una qualità di partecipanti altissima, che rende il Challenger 125 romagnolo uno degli eventi più attesi e prestigiosi dello sport italiano del 2022.

Al vincitore del torneo andranno 125 punti Atp, al finalista 75, ai semifinali 45 fino a scendere fino al 2° turno. Sei tennisti arriveranno dalle qualificazioni che si disputeranno il 29 e il 30 maggio, sempre al Villa Carpena, con tre wild card per il main draw che saranno assegnate nei prossimi giorni. Per tutta la settimana, fino al venerdì dei quarti incluso, l’organizzazione proporrà la novità delle sessioni dei match serali al torneo che arricchiranno il programma gare.

Sky Sport sarà al fianco dell’evento forlivese, con le telecronache dirette nei giorni conclusivi del torneo: venerdì 3 giugno, quarti di finale, dalle ore 21; sabato 4 giugno, semifinali, dalle ore 17; domenica 5 giugno, finale dalle ore 17/18. Forlì si conferma quindi città del grande tennis, ancora al centro dei calendari dell’Atp, dopo i primi cinque tornei internazionali disputati su superficie veloce tra gennaio e febbraio scorsi che avevano contribuito a regalare alla città il soprannome di “Tennis City”. Centinaia tra tennisti professionisti, sparring partner, coach, dirigenti, addetti ai lavori saranno nella città romagnola a fine maggio per un evento di altissimo livello, con ricadute importanti per il settore turistico ed economico della regione Emilia Romagna. Per informazioni e prenotazioni biglietti: azzurroservice.net