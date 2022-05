Test MotoGp a Jerez, Dovizioso cerca il feeling con la Yamaha: 66 giri e diversi set-up provati

All'indomani della deludente prestazione nel Gran Premio di Spagna in quel di Jerez De La Frontera, Andrea Dovizioso è tornato in pista per una giornata di test, che si è svolta con condizioni meteo più fresche rispetto a quelle della gara. Il forlivese ha completato 66 giri, lavorando su diversi set-up della sya Yamaha M1. Dopo i primi sei round del campionato, il pilota di Forlì non ha ancora trovato il miglior feeling con la sua nuova moto, consapevole di dover adattare ulteriormente il suo stile di guida per ottenere risultati migliori.

"È stata una giornata abbastanza positiva, anche se è sempre fisicamente difficile fare un test subito dopo un weekend di gara - esordisce il portacolori del team WithU -. Allo stesso tempo è importante fare un test sempre sulla stessa pista, perché si hanno a disposizione i riferimenti giusti per capire cosa si vuole provare. Non avevamo materiale nuovo, ma abbiamo avuto la possibilità di sfruttare la giornata per testare diversi settaggi, mentre durante il weekend non abbiamo tempo per quello. Abbiamo provato alcune cose diverse in termini di distribuzione del peso e altre cose. Alla fine mi sono sentito un po' meglio. Le condizioni sono state però diverse rispetto al weekend, perché c'era più vento. Nel complesso, sono abbastanza soddisfatto".