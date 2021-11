Tornano i Premi Panathlon. Riconoscimento alla carriera a Giorgio Reggiani

Tornano, dopo la sosta forzata causata nel 2020 dal covid-19, i Premi Panathlon. Il sodalizio guidato da Marilena Rosetti consegnerà giovedì, alle ore 20,30, nei locali dell'Associazione Aurora (ex circolo della Scranna) i riconoscimenti agli atleti forlivesi che si sono maggiormente distinti nel corso degli ultimi mesi. L'elenco dei premiati comprende Giada Donati (atletica, premio junior), il Circolo Tennis Villa Carpena (premio junior), Carlotta Cipressi (quest'anno vice campionessa italiana di ciclismo nella prova a cronometro juniores), Loris Cappanna (che nel 2021 ha conquistato il terzo titolo consecutivo di campione italiano di paraduathlon),la squadra di softball Poderi dal Nespoli (campione italiano ed europeo 2020/21) e Luciano Piazza (premio all'impresa, per aver completato, dal 29 agosto al 5 novembre scorso la Swiss Peaks, terribile gara di 365 chilometri con un dislivello di 27mila metri). Verrà inoltre consegnato un premio alla carriera a Giorgio Reggiani, ex azzurro del mezzofondo veloce degli anni Sessanta e, poi, preparatore atletico dell'Edera ma anche, per vari anni, della prima squadra cestistica della città mercuriale. I premi Panathlon, istituiti nel 1981, sono giunti quest'anno alla quarantesima edizione e rientrano ormai, a pieno titolo, nella tradizione sportiva cuttadina.