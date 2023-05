Mamanet e scuole di nuovo al centro: in campo più di 140 mamme

14 squadre in rappresentanza di 14 scuole diverse di Forlì, tra scuola dell’infanzia e primarie. Lo School Mamanet - Trofeo Città di Forlì giunto alla sua sesta edizione andrà in scena come ogni anno nel weekend della festa della mamma. Una domenica di sport e divertimento a partire dalle 9 alla Palestra “Luigi Marabini” Viale dell'Appennino 496 giocando a Mamanet, la disciplina nata in Israele è diventata nel tempo motore sociale per lo sport femminile di mamme ed over 30. L’occasione più unica che rara di vedere padri e figli in tribuna a fare il tifo e le mamme in campo a giocare.

Il torneo è organizzato da Aics Volley Forlì, che porta avanti da anni le attività del Mamanet in città, in collaborazione con il Comitato Provinciale AiCS di Forlì-Cesena con il patrocinio del Comune di Forlì. In palio per le squadre che parteciperanno un buono di 50 euro per l’Associazione Genitori da spendere in materiale didattico e di cancelleria presso la cartoleria Futura. L’occasione perfetta per mettersi in gioco e finalizzare il tutto all’educazione dei propri figli, chiamati nell’occasione a tifare sugli spalti insieme ai babbi. 140 atlete impegnate che nelle ultime settimane hanno fatto allenamenti in un clima di totale divertimento. Un vero successo per un appuntamento in crescita rispetto allo scorso anno, con due squadre iscritte in più.

Saranno presenti alle premiazioni il vicesindaco di Forlì con delega allo sport Daniele Mezzacapo, il presidente Nazionale Aics Bruno Molea, la presidente del Comitato provinciale Aics Forlì-Cesena Catia Gambadori e il vice presidente di Aics Volley Paolo Proscia.