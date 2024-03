Traguardo sorprendente per la prima Tin Bota Half Marathon: Forlì Trail dona una pedana agli atleti della ginnastica

Un traguardo che è diventato realtà: alcuni dei soci di Forlì Trail insieme al presidente Maurizio Melli e il vicesindaco con delega allo sport Daniele Mezzacapo hanno visitato la palestra provvisoria allestita alla Fiera di Forlì per gli atleti di Polisportiva Edera, A.S. Gymnica 96, Pol. Cava Forlì, U.S. Forti e Liberi aderenti ad Associazione Sportiva Ginnastica Forlì per toccare con mano la pedana acquistata e donata con il ricavato della prima Tin Bota Romagna Half Marathon. Prima del maggio del 2023 gli atleti e le atlete della ginnastica, circa 500 ragazzi, si allenavano nella palestra di via Isonzo. Poi, a causa della furia dell’alluvione, l’impianto sportivo e tutte le attrezzature sono rimaste compromesse da acqua e fango per cui i ragazzi sono rimasti senza un luogo dove allenarsi e senza attrezzature.

Proprio pensando a loro gli amici di Forlì Trail hanno avuto l’idea di collaborare con i principali enti di promozione sportiva Uisp, Csi, Libertas, Endas e Aics per organizzare un grande evento aperto a tutti competitivi e semplici appassionati di corsa e camminata, dando vita alla prima "Tin Bota Romagna Half Marathon". Il motto della corsa, che si è svolta lo scorso 29 ottobre a partire da Piazza Saffi, era “Lo sport per lo sport” con l’idea che il mondo sportivo si mobilitasse per sostenere quegli atleti che a causa dell’alluvione non erano più nelle condizioni di potersi allenare. Il ricavato della manifestazione è stato utilizzato proprio per acquistare un nuovo tappeto su cui i ragazzi della ginnastica ora sono tornati ad allenarsi.

L’idea lanciata dai soci di Forlì Trail non ha lasciato il pubblico indifferente: infatti circa 2mila persone sono arrivate a Forlì camminando e correndo sui due percorsi che attraversavano i quartieri maggiormente colpiti dall’alluvione. Il ricavato dell’evento consiste in circa 5mila euro che ha permesso l’acquisto della pedana ora allestita presso la Fiera di Forlì dove le società sportive aderenti all’Associazione Sportiva Ginnastica sono tornate ad allenarsi.

Quest’anno sono esattamente 10 anni di attività per Forlì Trail e i suoi volontari festeggiano così con grande soddisfazione questo traguardo. La società sportiva ha all’attivo l’organizzazione di diversi eventi che hanno coinvolto nel tempo sempre più atleti, appassionati della corsa, camminatori, famiglie, gruppi di amici. Tra gli obiettivi di questa società, viene rimarcato, "la solidarietà e la soddisfazione di collaborare con i più importanti enti di promozione sportiva del territorio, che hanno permesso di raggiungere un grande risultato per un piccolo gruppo di volontari che ha iniziato 10 anni fa a correre insieme".