Un trionfo tutto forlivese nel campionato italiano a squadre di boccette, specialità goriziana

Un trionfo targato Bussecchio nel campionato italiano a squadre di boccette, specialità goriziana. Le due squadre del Csb di via Cerchia hanno disputato domenica la finalissima di un campionato itinerante, articolato in 12 giornate in varie sedi. A prevalere è stata la formazione in foto composta da Paolo Fattori, Moreno Frassineti, Roberto Russo, Andrea Polloni ed il campionissimo Iuri Minoccheri, che domenica ad Abano Terme ha prevalso con il risultato di 3-1 sull’altra formazione Forlivese. Dopo la sosta forzata causata dal covid, tornano sugli scudi nomi ormai noti della specialità che pur avendo trovato rivali agguerriti, hanno trionfato senza lasciare scampo agli avversari.