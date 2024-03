Un weekend di grande nuoto alla piscina comunale. "Lo sport non è solo competizione, ma unione e gioia"

Quella di domenica alla piscina comunale di Forlì è stata una giornata speciale per il nuoto Uisp Emilia-Romagna. L'impianto di via Turati ha ospitato infatti tre manifestazioni Uisp di nuoto e nuoto artistico a livello regionale, la 43esima "Combinata degli stili", il 41esimo Trofeo Staffette e il quinto trofeo "Sincronizziamoci". "Sicuramente una bella manifestazione e tanta soddisfazione con questo abbinamento di specialità che ha riscosso successo tra atleti e pubblico - commenta Elisa Fraboni, responsabile del nuoto Uisp Emilia-Romagna -. Desideriamo continuare su questa via per sviluppare eventi, far vedere cosa siamo in grado di fare nel nostro ente d promozione sportiva, sport per tutti con il piacere di condividere esperienza, passione e stare piacevolmente assieme. Abbiamo molto gradito il calore e l'entusiasmo di chi ci ha seguito, di chi si è cimentato, senza scordare il ringraziamento per chi ha speso il proprio impegno nella realizzazione. Invitiamo, fin da ora, a seguirci nuovamente per la prossima manifestazione che si terrà il 5 maggio sempre nell'impianto di Forlì dove troveranno spazio pallanuoto, nuoto ed artistico".

Per il vicesindaco con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo, si è trattato di "un trionfo straordinario. Con la partecipazione di 900 bambini provenienti da ogni angolo dell'Emilia Romagna, abbiamo assistito a una manifestazione di sportività e passione per il nuoto che ha riscaldato i cuori di tutti noi. La piscina comunale è diventata un punto d'incontro per quasi 2000 persone, tra entusiasti giovani atleti e i loro genitori, che hanno condiviso insieme a noi momenti di gioia e di incoraggiamento reciproco. Questo evento non è stato solo una competizione, ma una vera e propria festa dello sport, che ha visto famiglie intere unirsi nel tifo e nel supporto dei loro piccoli campioni".

"Come vicesindaco e assessore allo sport, sono immensamente felice di vedere una così grande partecipazione e interesse per le attività sportive nella nostra città. È un segnale chiaro che lo sport può essere un potente veicolo di valori positivi e di crescita per la nostra comunità - ha aggiunto Mezzacapo -. Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari, agli organizzatori e al personale Uisp che hanno reso possibile questo evento. La loro dedizione e il loro impegno sono la vera forza motrice dietro il successo di giornate come questa. Continueremo a lavorare per promuovere e sostenere eventi che mettano in luce il talento e la passione dei nostri giovani atleti. Perché lo sport a Forlì non è solo competizione, ma unione, gioia e un futuro luminoso che costruiamo insieme".