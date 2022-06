"Velista dell’anno Fiv": agli oscar della vela anche i forlivesi Francesco Trucchi e Massimiliano Scalzulli

Prestigioso riconoscimento per i giovani velisti forlivesi Francesco Trucchi e Massimiliano Scalzulli, premiati lunedì nella cornice di Villa Miani, a Roma, in occasione della manifestazione “Velista dell’anno Fiv – Gli oscar della vela". A conosegnare il premio il presidente della Fiv, Francesco Ettore. I due giovanissimi, tesserati per il Circolo Nautico del Savio ed allenati da Matteo Rusticali, nel corso della stagione agonistica 2021 hanno raggiunto ottimi risultati nella classe RSFeva, culminati con il 2° posto assoluto ai Mondiali, disputati in luglio a Travemunde, in Germania.

Inoltre, hanno ottenuto anche il secondo posto nella classifica ranking italiana, hanno vinto la prima regata nazionale (Follonica) e la terza (Riva del Garda), ottenendo il secondo posto nalla seconda (Marina di Ravenna). Insieme agli altri equipaggi del Circolo Nautico del Savio, hanno ottenuto il terzo posto nella classifica a squadre. Questa stagione, per questioni anagrafiche, hanno cambiato imbarcazione, passando alla classe 29er, più competitiva e che richiede maggior esperienza, e si stanno facendo valere, anche se per risultati paragonabili a quelli dello scorso anno si dovrà ancora attendere.