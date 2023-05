L’Unieuro impone la sua legge anche a Cantù. Ai playoff sfiderà Chiusi

Cinque vittorie su sei match. La Pallacanestro Forlì 2.015 è la regina del girone Giallo, espugnando anche Cantù col punteggio di 73-64. La squadra di coach Antimo Martino tutt’altro che appagata del primo posto matematico ha voluto mettere il sigillo di migliore della A2, trascinata da uomini simbolo dell’Unieuro, Nathan Adrian e capitan Daniele Cinciarini, che hanno chiuso con 17 e 15 punti. Una vittoria di grande personalità e difesa, con un 43,6% di precisione al tiro (30% dall'arco), 12 palle perse e 35 rimbalzi totali. Male Cantù al tiro: 5/28 da tre e 13/23 ai liberi. Pesano le 16 palle perse contro solo 6 recuperate. Per Forlì 34 punti dalla panchina contro i 24 dei canturini. Ai playoff troverà Chiusi, vincente a Trapani col punteggio di 77-73.

IL POST PARTITA - "Dobbiamo continuare a sognare"

La partita

La partenza dei biancorossi è ad handicap e dopo 3’33” l’Unieuro è già a -9 (12-3), tirando con il 25% contro l’80% dei padroni di casa. Il timeout di Martino dà la scossa ai suoi, pareggiando immediatamente i conti con un parziale di 9-0, mettendo anche il naso avanti con Gazzotti (14-16). Trova anche il +4 con Benvenuti prima della tripla Baldi Rossi. La partita è vivace e Cantù torna sul +3 (21-18). L’ultima firma del quarto è di Penna del 21-20. Ad inizio del secondo periodo un parziale di 5-2 riporta l’Unieuro avanti (23-25). Nella fase centrale del match si segna poco e sul 28-27 di Da Ros Martino chiama timeout. Come già accaduto nel primo quarto la risposta Forlì risponde subito: parziale di 5-0 con la tripla di Pollone e Adrian dal pitturato. Il quarto va in archivio con il 30-36 firmato Sanford. Per Cantù addirittura 11 palle perse e solo 4 recuperate nel primo tempo, oltre a un non esaltante 18,2% da tre punti.

L’Unieuro accelera subito ad inizio del terzo quarto con un parziale di 7-1, con tanto di tripla di Adrian, che vale il +12 (31-43). Cantù rientra con un parziale di 10-2 (41-45) interrotto dal solito Adrian. Da lì in avanti i biancorossi mettono il turbo, concedendo ai padroni di casa solo due punti: e c’è lo zampino di capitan Cinciarini per il nuovo massimo vantaggio (43-58). Al mini intervallo il punteggio è di 49-61. Troppi errori per l’Acqua S.Bernardo (15 palle perse e solo 5 recuperate). Alla mezz’ora Cantù è sul -12 (49-61). Male dall’arco i padroni di casa: 3/18. Nell’ultimo periodo l’Unieuro segna solo 4 punti in 4’34” con i lombardi a -6 (10-4). Il tecnico fischiato a Cantù manda sulla lunetta Cinciarini, che con il 2 su 3 porta Forlì sul +8. E il capitano a mettere in archivio la partita con la bomba del 70-60. Finisce 64-73, ora testa ai playoff.

Il tabellino

Acqua S.Bernardo Cantù: Rogic 8, Bucarelli 6, Nikolic 15, Da Ros 9, Morgillo 2; Berdini 1, Stefanelli, Baldi Rossi 11, Severini 5, Hunt 7. All.: Sacchetti

Unieuro Forlì: Valentini 6, Sanford 6, Gazzotti 5, Pollone 5, Adrian 17; Radonjic 3, Penna 8, Cinciarini 15, Ndour, Benvenuti 8. All.: Martino

Arbitri: Tirozzi, Pazzaglia, Marzo

Parziali: 21-20, 9-16, 19-25, 15-12.