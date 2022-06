A Forlì il torneo di basket per studenti dell’Università e delle scuole superiori

Si svolgerà il prossimo 8 giugno il terzo Torneo di Basket 3vs3 (non agonistico), riservato agli studenti del Campus Universitario di Forlì e aperto anche a quelli di IV e V superiore degli Istituti Scolastici della città. L’iniziativa, promossa da CUSB (Centro Universitario Sportivo Bologna ASD), organismo dell’Università di Bologna, in collaborazione con Ser.In.Ar. e Comune di Forlì, si terrà presso il Playground da Basket del Campus Universitario di Forli, in viale Corridoni 20.

“Questa iniziativa – spiega Cinzia Garbellini, responsabile CUSB per le sedi universitarie della Romagna – innanzitutto dimostra l’attenzione che l’Università di Bologna ripone nella pratica sportiva a fianco dei tanti servizi attivi per gli studenti e, in secondo luogo, aprendo il torneo ai giovani delle Scuole Superiori, di fatto li avvicina all’istituzione universitaria in una modalità inconsueta, ma interessante, per far capire loro che anche l’Ateneo è sensibile allo sport e alla socializzazione. Di fatto il torneo rappresenta anche un’occasione per promuovere lo sport, quale mezzo di aggregazione e inclusione nella società, anche per evitarne l’abbandono della pratica nell’età giovanile”.

Per info e iscrizioni rivolgersi al CUSB sede di Forlì (Campus Universitario, viale Corridoni 20, 1 ° piano Aula D – tel. 0543 374692) oppure scrivere su Wathapp al numero 335 6909318.