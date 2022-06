Basket giovanile, Finali Nazionali: OneTeam ok contro Firenze, esordio con sconfitta contro la fortissima Bassano

Vincono contro la forte Firenze Academy (prima in Toscana), i ragazzi dell’Under 17 della OneTeam Basket Forlì e portano a casa il primo successo nel girone di qualificazione delle Finali Nazionali che si stanno svolgendo a Mantova. Si torna in campo mercoledì, alle ore 16.30 contro Milazzo per chiudere il girone e definire le posizioni finali della classifica che determineranno il cammino delle squadre. La squadra di coach Gandolfi (assistenti Abbondanza, Grison e De Mita) si sono imposti col punteggio di 67 a 52. Questi i tabellini: Borciu 4, Casadei 8, Errede 6, Sanviti 6, Pinza 9, Fini NE, Pulito 9, Munari 8, Ercolani, Mustapha 2, Giosa e Lombini 15.

Nella prima giornata, giocata lunedì, i mercuriali sono stati sconfitti col punteggio di 82 a 66 dalla Orange1 Bassano, una delle squadre più forti a livello giovanile su tutto il territorio italiano. Questo il tabellino: Borciu 11, Casadei 4, Mariuzzo, Errede, Sanviti, Pinza 14, Fini, Pulito 8, Munari 14, Mustapha 7, Giosa e Lombini 8. Così le altre partite del girone: Firenze Academy – Svincolati Milazzo 72-55 e Orange 1 Bassano – Svincolati Milazzo 74-53. La classifica del girone vede gli Orange Bassano in testa con 4 punti, seguiti da Forlì e Firenze Academy con 2 e Milazzo con 0.