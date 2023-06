Basket giovanile, impresa dell’Under 17 Eccellenza: ecco il pass per le finali nazionali

Impresa dell’Under 17 Eccellenza della Pallacanestro Forlì 2.0-5. I giovani mercuriali hanno vinto lo spareggio contro la New Basket Brindisi, garantendosi così il pass per accedere alle Finali Nazionali di categoria per il secondo anno di fila. La vittoria contro Brindisi certifica il fatto di essere tra le migliori sedici squadre italiane per risultati ottenuti, e partecipare alle finali nazionali è l’ennesima tappa della crescita di questo gruppo che nella stagione ha disputato con ottimi risultati la “Novipiù Cup”, partecipato a tornei internazionali e vinto il titolo di Campione Regionale.

“Avere la possibilità di giocare le finali nazionali per il secondo anno di fila ci riempie di orgoglio e, per certi versi, è un risultato meno atteso rispetto all’anno scorso - sottolinea Lorenzo Gandolfi, responsabile del settore giovanile -. Quello che voglio sottolineare è la continuità del percorso fatto dai ragazzi in questi anni, perché questa è la chiave di tutto. Al termine della sfida c’erano tante lacrime e tanta emozione, per mille motivi: da un lato la soddisfazione del risultato ottenuto, mischiata al fatto che in questa stagione tre infortuni gravi hanno colpito alcuni dei nostri ragazzi e, ancora di più, quello che è stato vissuto a Forlì nelle ultime settimane ha inciso tanto nella mente e nel percorso di questi ragazzi. Per settimane non ci siamo allenati e il pomeriggio si andava ad aiutare a togliere il fango dalle zone colpite dall’alluvione: più che la vittoria e la qualificazione, questo successo si porta dietro un significato molto più ampio”.

I ragazzi di Gandolfi hanno avuto un ottimo approccio alla sfida e si sono costruiti un buon vantaggio, prima che Brindisi riuscisse a recuperare nel terzo periodo. Ma proprio in quel momento, è venuta fuori l’energia e la qualità dei nostri, che sono tornati avanti e hanno portato a casa la vittoria, in una partita condotta per oltre 35 minuti.

IL TABELLINO

NB Brindisi – Unieuro Forlí 86-94 (15-23; 42-51; 62-68)

Forlì: Pinza 19, Poni 2, Sanviti 13, Giosa 4 , Errede 19, Rosi, Berluti 5, Ercolani 22, Gardini 10, Mariuzzo, Giudici, Fini.

All. Gandolfi Ass. Grison, de Mita , Abbondanza.