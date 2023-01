Basket giovanile, l'Under 17 in Slovenia alla Novipiù Cup: ecco il pass per la tappa finale

In una cornice con atmosfera internazionale, con palazzetti caldi, accoglienti e organizzati, si è svolta la tappa slovena della “Novipiù Cup”, il torneo giocato dall’“Under 17 Eccellenza” della Pallacanestro Forlì 2.015 che vede la partecipazione di alcuni dei migliori settori giovanili italiani. Nella tappa che si è svolta a Lipica in Slovenia, i giovani biancorossi hanno affrontato la Pallacanestro Trieste, la Stella Azzurra Roma e la Fulgor Fidenza. È arrivata la vittoria contro Trieste, ed era la vittoria che serviva per raggiungere la matematica certezza della qualificazione alla “Tappa Finale di febbraio a Verona”, mentre si è ceduto il passo contro Roma e Fidenza.

I tabellini

Fulgor Fidenza- Unieuro Forlì 87-77 (17-28; 39-40; 68-54)

Forlì: Gardini NE, Rosi 6, Mariuzzo 4, Errede 5, Sanviti 6, Pinza 11, Berluti 4, Ercolani 8, Giosa 4, Lombini 11, Mustapha 7, Poni 11.

All. Gandolfi Ass. Abbondanza – de Mita

Unieuro Forlì- Pallacanestro Trieste 83-69 (13-19; 34-31; 53-55)

Forlì: Gardini, Rosi, Mariuzzo, Errede 17, Sanviti, Pinza 5, Berluti, Ercolani 26, Giosa 1, Lombini 20, Mustapha 4, Poni 10.

All. Gandolfi Ass. Abbondanza – de Mita

Stella Azzurra – Unieuro Forlì 79-47 (11-12; 38-22; 62-35)

Forlì: Gardini, Rosi 2, Mariuzzo 2, Errede 7, Sanviti, Pinza 3, Berluti 4, Ercolani 10, Giosa 2, Lombini 7, Mustapha 11, Poni .

All. Gandolfi Ass. Abbondanza – de Mita.