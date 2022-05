Basket giovanile, l'Under 19 Eccellenza non si ferma più: sei su sei nel girone "Fase Nazionale"

Fa sei su sei, nel “Girone Fase Nazionale”, la Under 19 Eccellenza della Pallacanestro Forlì 2.015, che batte anche Fidenza e si classifica da seconda agli spareggi per accedere alle Finali Nazionali (che si giocheranno a Ragusa dal 6 al 12 giugno). Un risultato veramente importante per i giovani biancorossi, ma anche per la società di viale Corridoni e per il percorso di crescita del settore giovanile, ottenuto in un campionato competitivo come quello della Regione Emilia Romagna.

Agli spareggi, si affronterà Treviso, in una doppia sfida in programma la prossima settimana (andata a Treviso martedì alle 19, ritorno sabato 25 alle 18.30 al Villa Romiti). Nella partita vinta mercoledì, ancora una volta è stato ottimo l’approccio dei ragazzi, che hanno condotto per tutta la gara e sfiorato i 100 punti segnati. Questa la classifica finale: Santarcangelo 24, Forlì 20, Virtus BO 16; Ravenna, Fidenza, Ferrara 12; Pall. Reggiana, Bsl S. Lazzaro 8.

Il tabellino

Pallacanestro 2.015 Forlì – Fidenza 98-77 (36-16; 55-39; 77-60)

Forlì: Munari 15, Sampieri 17, Monticelli 9, Ndour 14, Benzoni 14, Borciu 8, Bassi 5, Serra 7, Stoica 3, Bellini, Pulito 2, Casadei 4.

All. Grison Ass. Abbondanza – de Mita