Basket serie c Gold, missione vittoria al PalaVending per i Baskers: vale i playoff

Prosegue senza sosta il cammino del campionato verso l’epilogo della regular season previsto per il 24 aprile. Nel ritorno del remake finale promozione della C Silver 2020-2021 la sfida in programma sabato al PalaVending (solita palla a due ore 18, arbitrano Romanello e Guizzardi) fra Baskérs e F.Francia presenta una posta in palio davvero preziosa.

Se i padroni di casa, petto in fuori per il prestigioso scalpo di Ferrara, sono alla ricerca di un successo interno che manca da oltre quattro mesi e che garantirebbe con tre gare d’anticipo la meritata qualificazione ai playoff, i bolognesi hanno alle porte cinque finali per poter riagguantare le lepri Fidenza e Molinella e sognare in grande per evitare l’infausta lotteria dei playout.

La formazione di coach Cavicchi, a seguito di un avvio scintillante con quattro referti rosa nelle prime cinque uscite, ha inanellato una incredibile serie di nove sconfitte consecutive che l’hanno fatta precipitare nei bassifondi. Con il recente innesto della forte ala Spampinato, gli uomini più produttivi rimangono comunque la 22enne guardia Folli (14,6 punti di media, settimo fra i marcatori) ed il ruspante Almeoni (11,1), senza dimenticare l’esperienza di capitan Degregori e Biello.