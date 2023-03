Basket serie C Gold, per i Baskers un impegno sulla carta proibitivo

Impegno sulla carta proibitivo per i galletti, in cerca di un successo che li rilancerebbe nella corsa almeno al nono posto, l’ultimo utile per giocarsi le restanti quattro promozioni in B Interregionale. Si entra nell’ultimo mese di regular season, alle porte restano praticamente quattro finali da disputare. Al PalaVending di Forlimpopoli sabato alle 18 arriva la lanciatissima Allianz Bank Bologna Bk. 2016, reduce da ben otto vittorie consecutive ed ancora in corsa per la promozione diretta con Reggio Emilia (ma due punti in meno e 0-2 negli scontri diretti).

Match dalle mille motivazioni: i Baskérs, reduci dal pesante rovescio con Guelfo (1v/4p nelle ultime 5), getteranno anima e corpo sul parquet contro la seconda della classe che già all’andata stoppo’ con un perentorio 74-56 le velleità dei romagnoli (Kuvekalovic 23; Chiari 13). Punti di forza del roster rossoblu allenato da coach Lunghini sono certamente il serbo di Cacak Kuvekalovic, secondo marcatore del girone a 16,9 di media e l’all around ex Tigers Fontecchio (14,3). Col recente innesto del forte gaucho Mansillla si sono allargate le rotazioni sugli esterni, ove Conti e Tinsley garantiscono ritmo e tiro pesante mentre capitan Graziani fornisce solidità al contesto.