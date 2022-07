Basket serie C Gold, rinforzo sotto le plance per i Baskers: ecco Alessandro Biandolino

Secondo rinforzo, per l’occasione sotto le plance, in casa Baskérs Forlimpopoli e col nuovo campionato alle porte. La società ha infatti perfezionato l’ingaggio del 23enne pivot Alessandro Biandolino, reduce da una promozione sfiorata in C Silver con gli Aviators Lugo (stagione chiusa a 6,5 ppg in 28 gare andando 6 volte in doppia cifra). Per il giocatore tarantino si tratta di un ritorno nel massimo campionato regionale dopo aver assaggiato la categoria a Bertinoro (dal 2016 al 2018) poi nel torneo 2019/2020 nella forte Virtus Imola di coach Regazzi. Nella stagione 2015/2016, non ancor 17enne, era nel gruppo della neonata Pallacanestro 2.015 Forlì con la quale ha vinto prima la Coppa Italia a Rimini per poi agguantare la promozione in A2 nel concentramento di Montecatini.

Ora l’importante esperienza alla corte del galletto: "Sono ovviamente molto contento di essere qui, afferma il neo biancorosso. Fin dal primo incontro con staff tecnico e societario abbiamo trovato unità d’intenti. Da fuori nel passato avevo potuto vedere i Baskérs come entità seria, umile, con voglia di migliorarsi e competere sempre più in alto. Per me è quindi motivo d’orgoglio farne parte; saremo un gruppo compatto, unito con atleti chi si conoscono e si ritroveranno. Per cui non vedo l’ora d’iniziare, ho la convinzione che lavorando insieme potremo toglierci tante soddisfazioni".