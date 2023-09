Unieuro fuori dalla Supercoppa, coach Martino: "Abbiamo giocato una partita a scatti"

Squadra in casa

"Una partita troppo a scatti, poco regolare, alternando delle buone cose a tanti errori che una squadra che vuole essere competitiva non può commettere". Così coach Antimo Martino dopo la sconfitta nel quarto di finale di Supercoppa contro la Tezenis Verona, maturata nei secondi finali. Per l'allenatore della Pallacanestro Forlì 2.015 la squadra di Alessandro Ramagli "nell'arco dei 40 minuti ha fatto una partita migliore della nostra, ma è chiaro che il finale ci lascia rammarico. Dovevamo gestire in maniera diversa e con più attenzione l'ultimo possesso difensivo".

"A tratti abbiamo giocato con personalità - analizza il coach -, ma abbiamo commesso disattenzioni che di fronte ad una squadra importante vanno limitate. Abbiamo tanto da prendere da questa partita sia a livello di squadra che a livello individuale. Ci dispiace non giocare le Final Four, ma abbiamo la possibilità di programmare i prossimi dieci giorni con più logica, cercando di arrivare al meglio all'inizio di campionato".

Il quarto di finale è stato affrontato senza Xavier Johnson, infortunatosi nella sfida contro l'Umana Chiusi: "A livello d'impatto fisico può dare tanto alla squadra, che nel reparto dei lunghi va a bilanciare l'atletismo e l'energia grazie alle sue caratteristiche".