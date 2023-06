Gara 1 va a Cremona, coach Martino: "La squadra non mi è piaciuta. Possiamo giocare una pallacanestro migliore"

"Siamo dispiaciuti per la sconfitta". Esordisce così coach Antimo Martino nell'immediato post partita di Gara 1 della finale playoff, con la Vanoli Cremona a sorridere al Palafiera col punteggio di 77-72. "All'inizio siamo andati avanti anche in maniera importante, soprattutto con l'entusiasmo", poi sul +16 biancorosso gli ospiti hanno cambiato l'inerzia del match. "Cremona è stata brava, perchè ha aumentato l'intensità difensiva, grazie anche alla nostra complicità - analizza l'allenatore di Isernia -. La squadra non mi è piaciuta per come ha letto le fasi di gioco e interpretato tante situazioni. Ma nonostante questo è venuta fuori una partita equilibrata, dove con la voglia siamo rientrati in gara. Alla fine il match è stato deciso da due episodi, soprattutto i canestri di Trevor Lacey sulla sirena, con il talento individuale a prevalere su tutto".

Martino ha subito parlato ai suoi giocatori: "Gli ho detto che possiamo essere migliori e su questo non ho dubbi. Ci presenteremo in Gara 2 con l'obiettivo di giocare una pallacanestro migliore e chiaramente provare a vincere, sperando poi di allungare la serie. Abbiamo dimostrato comunque che possiamo competere alla pari con Cremona, ma è chiaro che ogni errore contro una squadra di questo calibro viene punito. E dobbiamo tenerlo ben in mente". Tra i dati sui quali riflettere le 14 palle perse dei biancorossi ed i 13 rimbalzi offensivi di Cremona: "Siamo stati meno bravi su quei fondamentali che ci danno dei vantaggi. Chiaramente bisogna riconoscere il lavoro fatto da Cremona sui rimbalzi e l'atletismo".

Quanto l'infortunio subìto da Matteo Pollone, "ha preso un colpo sbattendo contro un led, sentendo molto dolore. La sensazione è che sia soltanto una botta. E' un peccato, perchè probabilmente quell'episodio ha rotto quel momento vantaggioso che si era creato a nostro favore (un parziale di 10-0, ndr)". Tra 48 ore si torna in campo: "Ci sono degli adeguamenti che possiamo fare. Abbiamo interpretato in modo non giusto tante situazioni, ma i ragazzi sono i primi a saperlo. Ed è anche chiaro che molti individualmente possono giocare una partita migliore. Sono sicuro che questo avverrà. Cremona chiaramente lavorerà per migliorare quello che non ha fatto bene. Ci aspetta un'altra partita difficile, ma ci auguriamo con un risultato diverso. Servirà più regolarità per metterli in difficoltà".