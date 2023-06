L'Unieuro parte fortissimo, poi salgono in cattedra Denegri e Lacey: Cremona espugna il Palafiera e va sull'1-0

Energia e fisicità. C'è di tutto in questa Gara 1 della finalissima playoff, che vede la Vanoli Cremona espugnare il Palafiera col punteggio di 72 a 77. Forlì gioca un primo quarto mostruoso, con una percentuale dall'arco del 71%, tocca il +16 ad inizio del secondo, poi la squadra di coach Demis Cavina si scuote e trova in Davide Denegri il suo trascinatore, con 18 punti. L'Unieuro aveva avuto il merito nell'ultimo quarto di riaprire il match dopo esser stata sotto di 10 punti, ma sul più bello è arrivato l'infortunio di uno dei suoi giocatori simbolo, Matteo Pollone, poi è arrivato il sigillo di Trevor Lacey con due triple di fila.

La partita

L'Unieuro, spinta dal Palafiera, spinge subito sull'acceleratore: Sanford on fire e Pollone dall'arco portano i padroni di casa subito sul +5 (7-2). La partita è intensa e piacevole e dal 10-4 con tre punti di fila di Adrian, la difesa di Cremona blocca l'attacco forlivese e con Pecchia si riporta sul -2 prima della tripla di uno scatenato Sanford (13-8). E' Adrian poi a far impazzire l'Unieuro Arena: prima una tripla, poi una stoppata e rapido contropiede per il +10 (18-8). La Vanoli cerca il tiro dall'arco, ma litiga col ferro, sbloccandosi con il rientrante Lacey. I biancorossi continuano a colpire dall'arco: Penna si fa tutto il campo di corsa, scarica su Radonijc per il +11. Il quarto si chiude con una tripla "pazza" di Penna in faccia a Tracey: è 24-12.

Il secondo periodo comincia nel segno del capitano Cinciarini, che trova due bombe di fila per il +13. Vantaggio che dilaga con una magica penetrazione di Penna, partita da una tripla sbagliata da Lacey. Dopo Mobio si aggiunge al festival delle fiondate dall'arco anche Valentini, per il +16. Cremona reagisce con un parziale di 11-0 firmato da Pecchia, 7 punti consecutivi di Denegri e Eboua: sul 35-32 è timeout Martino. I biancorossi interrompono la serie positiva della squadra di Cavina con due liberi di Penna. Ma altri cinque punti, con la tripla di Caroti, ristabiliscono l'equilibrio: 37 pari. All'intervallo lungo Forlì si presenta avanti di 2: 44-42.

E' Benvenuti, con i suoi primi 2 punti del match, a battezzare il terzo quarto, replicato subito da Eboua, già carico di 3 falli. Va a segno anche Sanford affrontando sull'1 contro Pacher, che subito dopo si sblocca da tre punti per il -1. La sfida resta intensa e non c'è un attimo per rifiatare: dall'altra parte Cremona si perde Pollone che ringrazia per il +3 (50-47). Le due squadre restano a contatto anche a metà della terza frazione, poi sulla difesa a zona di Cremona Adrian trova una bomba in faccia a Pacher (53-48). La fatica comincia a farsi sentire e crescono gli errori al tiro, con Mobio a trovare la tripla del 53 pari. Sul tecnico fischiato a Cinciarini Cremona si porta avanti con due possessi di vantaggio grazie alle realizzazioni di Pacher e Alibegovic (53-60). Interrompe il filotto di 12-0 capita Cinciarini, per il 55-60.

L'ultimo quarto comincia con l'inerzia a favore di Cremona, con Alibegovic che firma dall'arco il +8. Poi Sanford trova un canestro con tanto di fallo subito, completando un gioco da 3 punti, ma Denegri replica con una esecuzione magistrale (58-65). Alibegovic è ancora una volta letale dai 6.75: è il +10. Ma non è finita perchè Sanford e le bombe di Adrian e Pollone riportano i biancorossi sul -2 a 4'18 dalla fine. Adrian completa l'aggancio del 68 pari. A 2'11 dalla fine cala il gelo: Pollone stoppa Denegri, ma atterra male, infortunandosi con una torsione del ginocchio.

Cremona trova due bombe di fila con Denegri e Lacey, riportandosi sul +6 a 1'32 dalla fine. Valentini trova un fallo di Pacher dalla distanza, ma è solo 2 su 3 dalla lunetta. L'ultimo minuto inizia sul 70-74, con Cinciarini che porta i padroni di casa a -2 a 38" dalla sirena. L'esclamativo sul match lo mette Lacey a 14 secondi dalla fine: finisce 72 a 77, venerdì c'è Gara 2.