Coppa Italia, l'Unieuro batte la Pallacanestro Cantù e guadagna la finale

Coach Antimo Martino lo aveva detto in sede di presentazione, "Dobbiamo goderci l'opportunità che ci siamo meritati sul campo, adesso inizia la fase 2, cioè quella di renderla ancora più bella".

E la strada intrapresa è decisamente quella giusta visto e considerato che l'Unieuro Forlì, nella prima semifinale della Final Four della Coppa Italia LNP, ha battuto l'Acqua San Bernardo Cantù 60-59, guadagnandosi il diritto di disputare l'atto conclusivo in programma domenica 17 marzo, al PalaTiziano di Roma, contro la vincente di Fortitudo Bologna-Trapani Shark

L'Unieuro Forlì conquista la finale al termine di un'accesa semifinale al Palazzetto dello Sport di Roma. Gara a basso punteggio ed equilibrata per tutto il suo andamento, se si eccettua un tentativo di allungo romagnolo nel primo quarto.

Alla fine l'ha spuntata la maggior lucidità nei momenti decisivi per l'Unieuro, con 16 punti di capitan Cinciarini e 12 di Allen. Per Cantù 11 a testa di Bucarelli e Baldi Rossi

LA PARTITA

Dopo un inizio equilibrato (7-7 al 5°), Forlì allunga con un 10-0 a firma Cinciarini e Johnson (17-7 all'8°). E' +8 Unieuro alla prima pausa (17-9), contro un'Acqua S.Bernardo da 4/17 dal campo nei 10 minuti iniziali.

Nel secondo periodo l'Unieuro mantiene un buon vantaggio (26-17 al 16° con un canestro in entrata di Zampini), ma l'Acqua S.Bernardo si riporta ad un possesso con due triple di Baldi Rossi e Bucarelli (26-23 al 18°). Due triple di Cinciarini ridanno un piccolo allungo a Forlì, ma un altro canestro pesante di Bucarelli dà il -4 a Cantù alla pausa lunga (32-28).

L'Acqua S.Bernardo approccia bene il terzo parziale e con Young, Baldi Rossi e Bucarelli piazza uno 0-10 per il +6 (32-38 al 22°). L'Unieuro risponde con i due Usa Johnson e Allen, con un 8-0 che riporta avanti Forlì (40-38 al 25°). I biancorossi si mantengono sempre leggermente avanti nel prosieguo del quarto, in una sfida equilibrata (47-44 a fine terzo periodo).

Ultimo periodo punto a punto, a punteggio basso, con le due squadre che si alternano nella leadership. Si entra nell'ultimo minuto sul +1 Forlì (57-56). Bucarelli sbaglia da 3 per il sorpasso, Pollone realizza un libero per il +2 (58-56 a 40 secondi dalla fine), in seguito Pascolo cattura un prezioso rimbalzo d'attacco che consente all'Unieuro di andare ancora in lunetta con Zampini, che fa 2/2 per il +4 (60-56). E' il vantaggio decisivo, Cantù si riporta a -1 con una tripla di Baldi Rossi, ma Moraschini non riesce poi a tirare sull'ultimo possesso. Finisce 60-59 per l'Unieuro.

IL TABELLINO

Unieuro Forlì-Acqua San Bernardo Cantù 60-59. Parziali: 17-9, 15-19, 15-16, 13-15

Unieuro Forlì

Acqua San Bernardo Cantù