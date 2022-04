Derby, l'Unieuro paga un approccio troppo morbido: "Dovevamo essere più duri dalla palla a due"

Squadra in casa

Ci teneva a vincerlo, il derby, Sandro Dell'Agnello. A far festa al Palafiera è stata l'OraSì Ravenna, in una sfida che non ha mai avuto un padrone fino agli ultimi secondi dell'ultimo quarto. La chiave del ko della Pieffe 2.015 sta nell'approccio al match, troppo morbido nei primi minuti, nei quali i padroni di casa hanno concesso ai bizantini ben 29 punti.

"Dobbiamo rimproverarci il primo quarto - osserva il coach -. Siamo stati troppo ballerini in difesa, concedendo 29 punti e andando sotto di 13. E per recuperare un gap così abbiamo sprecato energie fisiche e nervose, pagandolo verso la fine. È questo è stato il neo più grande della nostra partita. Poi il match è stato deciso da episodi, che sono girati a favore di Ravenna".

Onore ai meriti anche di Ravenna ("Ci hanno dimostrato perchè sono terzi"), ma Dell'Agnello non boccia la prestazione complessiva dei biancorossi: "Con il nostro primo quarto siamo riusciti a dare fiducia ai nostri avversari e l'inerzia nel corso della partita ce la siamo un po' scambiata, anche se l’OraSì non ha mai deragliato. Siamo riusciti a raddrizzarla, poi verso la fine ci sono stati degli errori, qualcuno è arrivato stanco nel finale, con il match deciso da un tiro. Non era facile fare qualcosa di brillante e fluido. L'errore più grave è stato a monte, dovevamo essere più duri alla palla a due".

L'OraSì ha messo le mani sul match con una buona percentuale dall'arco: "Questo ci ha scombinato un po' i piani in difesa, perchè su questo fondamentale è tra le ultime. Con un primo quarto differente, la partita poteva essere diversa. Però la squadra c’è: abbiamo vinto sei delle ultime sette partite, con una gara persa all’ultimo tiro. Dispiace perché il Palafiera era partecipe e avremmo voluto festeggiare. Ci rifaremo nella fase ad orologio".