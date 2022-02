Dominata San Severo, l'Unieuro è più viva che mai: "Determinazione feroce"

"E' stata una partita di grande determinazione, unità di intenti e volontà". Coach Sandro Dell'Agnello sorride dopo la vittoria della Pallacanestro Forlì 2.015 contro San Severo, maturata al termine di un match che ha visto "trenta minuti di buona pallacanestro in attacco e difesa". L'allenatore si attendeva "una risposta corale" del gruppo dopo la debacle di una settimana fa contro Cento ed è arrivata. "E' stato notevole", esclama un orgoglioso Dell'Agnello.

Tra le fila biancorosse si è rivista quella difesa, elemento chiave della stagione 2020-2021 fino all'infortunio di Erik Rush: "Da tre partite l'abbiamo aggiustata (i 73 punti subìti contro Verona e 65 contro Cento possono essere una prova, ndr) - analizza il coach - e in questo fondamentale siamo molto efficaci. Nella partita precedente aveva completamente steccato l'attacco, a livello di percentuali e di livello di gioco, mentre in questa partita siamo migliorati. Quel che ci dice questa partita è che la determinazione è stata feroce, perchè senza non si va da nessuna parte; poi abbiamo fatto circolare bene la palla per trenta minuti".

Nel finale San Severo ha trovato il canestro con più continuità: "Ci siamo un attimo fermati in attacco, con tre palle perse consecutive e li la partita si poteva riaprire. Ma siamo stati molto concentrati". Tra le chiavi del match l'aver stretto le maglie al pericolo numero uno, Ty Sabin, che ha archiviato il match con 23 punti: "Abbiamo fatto un ottimo lavoro sul pericolo numero uno e l'abbiamo marcato molto bene, Natali prima di tutti".

Può essere l'inizio di un nuovo campionato dopo una lunga fase travagliata? "Spero che questa arrabbiatura si riesca a portare avanti fino alla fine. Riteniamo che il destino ci abbia tolto qualcosa, ma questo fino ad oggi non ci ha scoraggiato. Le cose posso solo migliorare. Sin dalla palla a due abbiamo dimostrato di essere più vivi che mai. E questo ci dà molta fiducia per il futuro".