Esperienza da Nba per la nuova stella dell'Unieuro: manca solo l'ufficialità

Manca solo l'ufficialità, ma la Pallacanestro Forlì 2.015 avrebbe individuato la tanto attesa prima punta che prenderà il posto lasciato vacante da Kenny Hayes. Si tratta del playmaker statunitense Kalin Lucas, 32 anni. L'accordo, stando a quanto riportato dalla newsletter "Spicchi d'arancia", sarebbe stato definito domenica scorsa. Il regista diventerebbe così il secondo giocatore con esperienza Nba dopo Hollis Thompson tra i 56 stranieri non formati del secondo campionato nazionale.

Lucas ha infatti giocato con i Memphis Grizzlies e i Detroit Pistons. Puo vantare due esperienze in campo, con un totale di due punti. Alto 185 centimetri, è un prodotto di Michigan State. Lo scorso anno ha giocato al Maccabi Haifa, con 14,5 punti di media a partita, 4,8 assist e 3,5 rimbalzi. Nella stagione 2021-2022 ha giocato in Turchia con la casacca del Merkezefendi Denizl, segnando 14,2 punti di media a partita in 12 incontri disputati, servando 5,3 assist.