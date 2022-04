Fase ad orologio, Forlì ospiterà Trapani: il match anche in diretta televisiva

Si giocherà venerdì alle 20 il primo match della fase ad orologio, che vedrà la Pallacanestro Forlì 2.015 ospitare la 2B Control Trapani. L'appuntamento sarà trasmesso in diretta sui canali della piattaforma MediaSport e visibile quindi sul canale 402 del digitale terrestre (MS Sport), canale 814 di Sky (MS Channel) e canale 54 di Tivusat (Ms Channel). È confermata, come per tutte le gare della stagione regolare, la diretta su LNP Pass. Nella giornata di martedì la Pallacanestro 2.015 renderà note tutte le informazioni legata alla biglietteria.