L'Unieuro festeggia i nati a febbraio: biglietti gratis per le sfide contro San Severo e Chieti

La Pallacanestro Forlì 2.015 festeggia i nati del mese di febbraio, offrendo loro la possibilità di assistere gratuitamente ad una delle due gare casalinghe previste per il mese di febbraio contro San Severo (13 febbraio) o Chieti (16). Il numero di biglietti a disposizione, è limitato: è previsto un numero di 20 ingressi gratuiti per ciascuna partita, che verranno dati ai primi 20 festeggiati che ne faranno richiesta. Il biglietto è nominativo, strettamente personale, e non cedibile e verrà confrontato con il documento di identità all’arrivo al palazzetto.

Come funziona

Chi ne farà richiesta riceverà un titolo di accesso gratuito nella Curva Numerata (anello verde): i festeggiati, avranno poi la possibilità di chiedere un secondo biglietto per un accompagnatore, scontato del 50 % rispetto al prezzo di vendita, sempre nel settore Curva Numerata (anello verde). Nel caso in cui il festeggiato sia un bambino di età inferiore ai 12 anni, oltre all’ingresso gratis per lui, avrà la possibilità di avere due accompagnatori al prezzo scontato del 50%.

Per ricevere il biglietto gratuito, i festeggiati dovranno mandare una mail all’indirizzo info@pallacanestroforli2015.it, indicando nome, cognome, fotocopia del codice fiscale o della carta di identità (necessari per la verifica del compleanno), numero di telefono e quale delle due partite si è interessati a seguire: le richieste per la gara contro San Severo dovranno essere presentate entro le 12 di venerdì 11 febbraio, mentre quelle per la gara contro Chieti entro le 12 di martedì 15 febbraio.

Nel caso di presenza di un accompagnatore, sarà necessario inserire nella mail anche nome, cognome e numero di telefono dello stesso, ed indicare se si tratta di congiunto o meno. Una volta fatta richiesta, si riceverà una risposta alla mail con le indicazioni per il ritiro del titolo di accesso ed il pagamento dell’eventuale biglietto per l’accompagnatore. All’arrivo all’Unieuro Arena verrà controllato il green pass rafforzato: nel caso non risulti valido, non sarà possibile l’accesso al palazzetto. Durante la gara, bisognerà indossare la mascherina di tipo Ffp2.