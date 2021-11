L'Unieuro ritrova la "cazzimma" in difesa: "A San Severo una vittoria che ci dà slancio e fiducia"

Sul 42 a 35 a favore di San Severo l'Unieuro 2.015 ha tirato fuori quella che a Napoli definiscono la "cazzimma". Strette le maglie in difesa, è stato l'uomo più discusso al momento, Jeffrey Carrol, a dare il là alla remutanda romagnola: una tripla nel momento peggiore che stava attraversando la squadra, seguita una sequenza di punti consecutivi di Davide Bruttini e da un'altra perla dall'arco di capitan Jacopo Giachetti. E' da quel parziale di 12-0 che i biancorossi si sono ricompattati, trovando di fatto le energie per mettere all'angolo una San Severo tutt'altro che arrendevole fino a quel momento e concenderle da li in avanti appena 16 punti, 16 come il numero di forlivesi che sono scesi in puglia per sostenere la squadra di coach Sandro Dell'Agnello.

Forlì ha portato a casa quella che Dell'Agnello ha definito una "partita ruvida e spezzettata per merito delle difese aggressive ed organizzate di entrambe le squadre. Non era facile esprimersi in attacco contro questo atteggiamento difensivo". Nell'ultimo quarto Forlì ha concesso poco ai padroni di casa, contrastando i tiri da tre degli avversari, e con un parziale di 20-10 ("credo giocando benino in attacco, con un Kenny Hayes protagonista, e lasciando pochi spazi"): riassumendo, "è una vittoria che mi lascia molto soddisfatto per l'atteggiamento e la voglia di sacrificarsi dei nostri giocatori". A San Severo Forlì ha trovato anche l'Hayes dei giorni migliori, non solo per i punti realizzati, ben 28: "I due lunghi (Lorenzo Benvenuti e Davide Bruttini, ndr) se non fossero stati penalizzati dai falli avrebbero fatto una partita importante; sono contento della prestazione di squadra, ovviamente con la ciliegina della prestazione di Hayes".

C'è un neo della partita, le venti palle perse: "Non posso negarlo", confessa Dell'Agnello. Domenica prossima c'è il banco di prova di Scafati al Palafiera: "Abbiamo attraversato un momentaccio non troppo tempo fa, avevamo bisogno di vincere e lo abbiamo fatto su un campo che sarà difficile per tutti. Questa vittoria ci dà uno slancio e fiducia nel lavoro che facciamo, perchè abbiamo vinto due partite consecutive subendo pochi punti".