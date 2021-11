L'Unieuro si aggrappa ad un Hayes in grande spolvero: arriva la vittoria a San Severo

Ancora brutta, ma ancora vincente. La Pallacanestro Forlì 2.015 torna da San Severo con due punti in cassaforte al termine di un match difficile nonostante il punteggio (58-71), che la squadra di coach Sandro Dell'Agnello ha indirizzato sul binario giusto sin dai primi dieci minuti di gioco. Nel quarto successo stagionale c'è tanto di Kenny Hayes, che evidentemente ha ascoltato le parole della vigilia dell'allenatore che gli aveva chiesto di essere punto di riferimento offensivo e non un gregario. La risposta è arrivata sul campo: 28 punti, 5 rimbalzi e due assist in 29 minuti in campo, chiudendo il match con 26 di valutazione.

Se la Pieffe non è stata particolarmente bella è anche per merito di una San Severo che fino al terzo quarto è stata in partita, in scia ai romagnoli grazie a Ty Sabin e Lorenzo Tortu, autori rispettivamente di 23 e 13 punti. Forlì ha tirato con 45.8%, ma conta 20 palle perse contro le 15 di San Severo. Nel successo è fondamentale la voce rimbalzi, 41 (32 difensivi), mentre dall'arco è incappata in una serata poco precisa (5 su 18). Non ancora al top Carrol (4 punti), autore di una tripla all'ultimo secondo, mentre Giachetti, Bruttini e Natali non sono ancora apparsi quelli della passata stagione. In attesa dei giorni migliori è una Forlì che si affida ancora alle giocate dei singoli.