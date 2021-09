La Pallacanestro incontra i tifosi: appuntamento al Parco Urbano

La presentazione della Pallacanestro 2.015 si terrà sul palco allestito all’interno del parco ed è prevista per le ore 18:15 di sabato 11 settembre (ingresso consigliato da via Fiume Montone)

Una nuova occasione per incontrare la squadra, salutarla ed incitarla in vista della prima gara in “Supercoppa 2021” che si giocherà domenica 12 settembre a Ravenna (Pala Costa, ore 18:30).

I biancorossi si presenteranno alla città e condivideranno un nuovo momento con i tanti appassionati, in occasione della “Forlì Fitness & Fun 2021”, l’evento che si terrà al “Parco Urbano Franco Agosto” nel weekend ed organizzato dalla Ascd Sport e Benessere che unisce Aics, Csi, Endas, Libertas e Uisp in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Forlì.

