Serie A2, l'Unieuro 2.015 si aggiudica il primo derby della regular season

L'Unieuro Forlì bagna l'esordio in campionato con una bella vittoria. Sul campo della Sella Cento, nel primo derby stagionale, i ragazzi di coach Antimo Martino vincono con autorevolezza rimanendo sempre in vantaggio dopo il sorpasso operato dal -8 nei primi minuti di gioco. Importante l'apporto di Kadeem Allen, in campo nonostante qualche problema fisico.

La cronaca - Nel primo tempo l'Unieuro prende il sopravvento dopo aver toccato il -8 nelle primissime battute di match. Nel segno della difesa e del tiro da 3 punti, con le fiammate di Pollone e Cinciarini Forlì chiude i primi 10' di gioco avanti 16-29.

Nel secondo quarto il divario si amplia ed i romagnoli di coach Martino toccano perfino il +17 con 3 liberi di Tassone per fallo subito in azione di tiro dall'arco. Con i canestri Pascolo, Johnson. Zilli e Cinciarini, l'Unieuro contiene la reazione centese sul finire di primo tempo e va al riposo sul 36-46.

Nella prima metà di secondo tempo, alle triple di Archie risponde Kadeem Aleen, con 6 punti filati che chiudono il 30' sul 47-56. E' ancora Allen ad andare a segno in apertura di ultimo quarto e Forlì può così ritrovare la doppia cifra di vantaggio sul 47-58. Il mini break di 4-0, firmato da Zampini e Cinciarini, manda i romagnoli avanti 50-62 a 6'47'' dalla sirena finale.

Quando poi Zampini, a metà del quarto, imbuca due triple seguite dall'appoggio del 56-70, a 4'16'' dalla fine, il tifo romagnolo esplode. Di Pollone e Cinciarini le successive triple del 56-76 che, ad un paio di minuti dalla sirena, indirizza la partita.

IL TABELLINO

Sella Cento - Unieuro Forlì 61-78 (16-29, 20-17, 11-10, 14-22)



Sella Cento: Federico Mussini 17 (1/6, 5/11), Dominique Archie 13 (0/3, 4/10), Tyler francis Sabin 11 (2/4, 1/5), Daniele Toscano 6 (1/3, 1/1), Davide Bruttini 6 (2/4, 0/0), Mattia Palumbo 4 (2/3, 0/2), Lorenzo Benvenuti 2 (0/0, 0/0), Gregor Kuuba 2 (1/2, 0/0), Yankiel Moreno 0 (0/1, 0/1), Pietro Magni 0 (0/0, 0/0), Tommaso Bucciol 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 12 - Rimbalzi: 32 6 + 26 (Dominique Archie 10) - Assist: 13 (Yankiel Moreno 7)



Unieuro Forlì: Daniele Cinciarini 17 (4/5, 3/5), Kadeem Allen 12 (5/7, 0/1), Luca Pollone 11 (1/1, 3/5), Davide Pascolo 10 (4/6, 0/1), Federico Zampini 10 (2/5, 2/4), Xavier Johnson 7 (2/8, 1/4), Maurizio Tassone 5 (0/0, 0/1), Giacomo Zilli 4 (2/2, 0/0), Todor Radonjic 2 (0/0, 0/3), Fabio Valentini 0 (0/3, 0/3), Edoardo Zilio 0 (0/0, 0/0), Michele Munari 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 13 - Rimbalzi: 37 9 + 28 (Xavier Johnson 10) - Assist: 16 (Federico Zampini, Todor Radonjic 3)