Pallacanestro Forlì 2.015, prende il via il progetto 'Professore per un giorno'

Con l'obiettivo di proporsi alle scuole del territorio sotto un'ottica diversa dal classico "tiro a canestro", "Professore per un giorno" porterà nelle scuole di Forlì giocatori e dirigenti che, per un giorno, vestiranno i panni di professore.

Il primo "Professore per un giorno" sarà Luca Pollone, ala della Pallacanestro Forlì 2.015, iscritto alla facoltà di Ingegneria Elettrica del Politecnico di Torino, in accordo con la scuola statale di Primo Grado "Orceoli" dell'Istituto Comprensivo 3 di Forlì. Il 13 dicembre, Pollone affiancherà la Prof.ssa Giunchi in una lezione sul linguaggio di programmazione Scratch.

Si parte il 13 dicembre

Fortemente improntata all'orientamento professionale, invece, la collaborazione con l'indirizzo sportivo del Liceo Scientifico "Fulcieri". Qui, dirigenti e staff tecnico, in un ciclo di incontri indirizzato alla classe quinta, approfondiranno diversi aspetti legati al proprio ruolo e alle proprie mansioni.

Al fine di aprire nuovi orizzonti professionali ai giovani che intendono trovare in futuro un'occupazione legata al mondo dello sport. Dall'area gestionale a quella tecnica, gli studenti avranno modo di dialogare con dirigenti, allenatore e preparatore fisico, approfondendo gli ambiti professionali che concorrono alla gestione di un club sportivo.

Coinvolto nel progetto anche il Liceo Classico "G.B. Morgagni" di Forlì che, in una giornata dedicata allo sport, riceverà Kadeem Allen e Xavier Johnson in un incontro tutto in lingua, nel quale gli studenti del "Linguistico" potranno approfondire la cultura americana e conoscere da vicino i due stranieri della Pallacanestro Forlì 2.015.

"Professore per un giorno" sbarcherà anche all'Università, con un'intervento di coaching da parte dell'allenatore biancorosso Antimo Martino.